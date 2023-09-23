Канадські інвестиції можуть піти в Україну ще до закінчення війни

Зеленський зустрівся з канадськими бізнесменами

У Торонто президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели зустріч із представниками канадського бізнесу. Про це повідомляє пресслужба президента.

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Глава держави подякував Канаді за допомогу, яку отримує наша країна, і наголосив на важливості реалізації проєктів з відновлення України.

«Ми дуже зацікавлені у вашому приході в Україну, дуже зацікавлені у відновленні України – це те, чого ми сьогодні потребуємо. Це всі напрями, у яких ви сильні. Ми дуже зацікавлені у вашій роботі, бізнесі та технологіях», – сказав Зеленський.

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Зі свого боку Трюдо наголосив на важливості економічної підтримки України. «Багато треба зробити в сенсі гуманітарної та військової допомоги. Але також багато треба зробити в економічному плані. Тож я радий, що ми можемо обговорити це із президентом Зеленським», – сказав прем’єр-міністр Канади.

фото: Офіс президента України

Учасники зустрічі приділили увагу перспективам інвестування в Україну та необхідним передумовам для того, щоб розпочати цей процес іще до закінчення війни.

Як повідомлялося, Канада надасть Україні у 2024 році суттєву макроекономічну підтримку.

Нагадаємо, що 22 вересня президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською прибули з неоголошеним візитом до Канади.

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Як повідомлялося, Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві. Серед іншого, лідери обговорили оборонні потреби нашої країни.

Канада оголосила про надання довгострокової фінансової допомоги Україні на суму $482,6 млн. За словами глави канадського уряду, фінансова допомога для України розрахована на три роки. Трюдо уточнив, що частина коштів буде витрачена на будівництво 50 бронемашин і 50 санітарних машин. Крім того, Україна й Канада розширили угоду про вільну торгівлю.