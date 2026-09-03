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Азійські імпортери почали скуповувати пшеницю через атаки у Чорному морі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Азійські імпортери почали скуповувати пшеницю через атаки у Чорному морі
Азійські країни змінили постачальників пшениці через атаки на українські порти
фото: Reuters

Покупцям доводиться переплачувати десятки доларів за тонну, щоб замінити затримані вантажі з України та Росії

Азійські імпортери різко збільшили закупівлі пшениці з Австралії та Аргентини через перебої з постачанням зерна з Чорноморського регіону. За останні дні покупці придбали щонайменше 500 тис. тонн альтернативного зерна, попри значно вищу вартість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Причиною стали затримки чорноморських вантажів через атаки на судна та портову інфраструктуру. Імпортерам доводиться терміново шукати альтернативних постачальників, щоб забезпечити внутрішній попит.

Серед найбільших покупців – Індонезія, яка є другим за обсягами імпортером пшениці у світі. Значна частина країн Азії залежить від зовнішніх поставок зерна.

Протягом останніх семи-десяти днів імпортери уклали великі угоди на постачання австралійської та аргентинської пшениці. Передусім йдеться про термінові закупівлі для переробників, які не отримали частину раніше замовлених вантажів із Росії та України.

Ситуація у Чорному морі призвела до скорочення доступних обсягів пшениці на світовому ринку. Атаки на порти та судна порушили роботу зернових терміналів, через що перевізники почали відкладати або скасовувати завантаження десятків партій у розпал експортного сезону.

Додаткове занепокоєння на ринку спричинило пошкодження зернового термінала в Одесі. Американська аграрна компанія ADM повідомила, що 31 серпня удар безпілотника пошкодив її термінал UEP.

Через необхідність терміново шукати заміну чорноморському зерну азійським покупцям доводиться суттєво переплачувати. За даними трейдерів, австралійська пшениця Australian Premium White продавалася приблизно по $315-330 за тонну з урахуванням вартості та фрахту.

Аргентинську пшеницю купували приблизно по $310-315 за тонну. Водночас більшість чорноморських партій із постачанням у серпні-вересні раніше бронювали приблизно по $260-280 за тонну.

Таким чином, у деяких випадках різниця між ціною чорноморської та альтернативної пшениці може сягати близько $70 за тонну.

Перебої у Чорному морі вже позначилися і на світових котируваннях. Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго з кінця червня зросли приблизно на 35%. Готівкові ціни піднялися й у великих країнах-експортерах, зокрема Австралії, Аргентині та США.

У вівторок котирування пшениці на Чиказькій товарній біржі CBOT досягли найвищого рівня за три з половиною роки. Зростання відбулося після повідомлень про відмову Москви від мораторію на атаки у Чорному морі та нові удари по українській портовій інфраструктурі.

Раніше азійські переробники замовили приблизно 2-2,5 млн тонн чорноморської пшениці з відвантаженням у липні-вересні. Ці обсяги становлять близько 30-50% їхнього імпортного попиту. Через затримки з доставкою виник ризик, що частина зерна не потрапить до покупців у заплановані строки.

Серед великих азійських покупців чорноморської пшениці, крім Індонезії, залишаються Бангладеш, В'єтнам, Малайзія, Таїланд та Шрі-Ланка.

Частина імпортерів паралельно переходить на контейнерні поставки. Вони дозволяють швидше забезпечувати поточні потреби та не закуповувати одразу великі обсяги зерна за підвищеними цінами.

Нагадаємо, Європейський Союз також шукає альтернативні маршрути для підтримки експорту українського зерна на тлі перебоїв у Чорному морі. Брюссель обговорює з Україною та сусідніми державами активніше використання «шляхів солідарності». Водночас роботу альтернативних маршрутів ускладнює низький рівень води на Дунаї.

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Теги: зерно імпорт Азія Україна

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