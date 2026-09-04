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Українське зерно дешевшає, світове – дорожчає: названо головну причину

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Українське зерно дешевшає, світове – дорожчає: названо головну причину
В Україні за останній тиждень ціни на зерно знизилися
фото: glavcom.ua

Головний фактор, який тисне на український ринок, – війна

На українському ринку зерна за останній тиждень зафіксували зниження цін. Водночас на світових біржах основні зернові культури, навпаки, подорожчали. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Планету накриває харчова інфляція. Як змінилися за тиждень ціни на зерно в Україні та світі».

В Україні за останній тиждень ціни на зерно знизилися на тлі проблем із логістикою та великої пропозиції. Зокрема, продовольча пшениця подешевшала на 300-500 грн за тонну, фуражна – на 200-600 грн за тонну.

Водночас на світових біржах ціни на зерно зростають. На CBOT (Чиказькій біржі) пшениця подорожчала на 1%, а на Euronext (Паризькій біржі) пшениця додала 0,5%.

Чому в Україні ціни падають, а у світі зростають

Головний фактор, який тисне на український ринок, – війна. Частину експортної ціни просто «з'їдають» витрати логістику. Про цей ефект у коментарі «Главкому» розповів директор з торгівлі «Нібулону» Володимир Славінський.

За словами експерта, альтернативна логістика через Дунай приблизно на $70 за тонну дорожча, ніж маршрут через одеські порти. При цьому зростання світових цін компенсувало лише $15-20 із цієї різниці. Ситуацію на ринку ускладнює те, що альтернативні маршрути через Дунай не можуть повністю замінити потужності портів Великої Одеси.

До слова, голова Асоціації фермерів Віктор Гончаренко в інтерв'ю «Главкому» розповів, що українські агровиробники опинилися у складній ситуації через проблеми з експортом зерна, російські удари по портовій та складській інфраструктурі й падіння закупівельних цін.

Також Віктор Гончаренко зауважив, що закупівельні ціни на пшеницю в Україні суттєво впали через проблеми зі збутом урожаю, однак це не призвело до здешевлення хліба та борошна. За його словами, на таку ситуацію мають звернути увагу Антимонопольний комітет та інші державні органи.

Водночас світові ціни на основні сільськогосподарські товари у серпні продемонстрували найстрімкіше місячне зростання за понад 14 років. Серед причин – перебої з постачанням через війни та екстремальні погодні явища.

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Теги: ціни зерно

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