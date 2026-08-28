Лавров заявив, що Росія хотіла «по-пацанськи» домовитися з Трампом про Україну

Володимир Путін та Дональд Трамп під час зустрічі в Анкориджі на Алясці

Глава російського МЗС стверджує, що Москва і Вашингтон нібито «вдарили по руках», однак домовленості не були реалізовані

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що російська влада намагалася «по-пацанськи» домовитися з президентом США Дональдом Трампом щодо завершення війни проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

За словами Лаврова, саме з таким підходом російський диктатор Володимир Путін рік тому вирушив на переговори з Трампом в Анкориджі. «Ми звикли справи робити, можна сказати, по-благородному, можна сказати, по-пацанськи, що, по суті, одне й те саме», – заявив глава російського МЗС.

Лавров стверджує, що під час тієї зустрічі Путін нібито повністю погодився з пропозиціями Трампа щодо завершення війни проти України та розраховував на укладення відповідної угоди. «Ми вдарили по руках», – заявив російський міністр.

Водночас, за версією Лаврова, досягнуті в Анкориджі домовленості нібито зірвали президент України Володимир Зеленський та представники Європейського Союзу. Він заявив, що вони «поховали» результати переговорів, після чого позиція Вашингтона змінилася.

За словами глави російського МЗС, державний секретар США Марко Рубіо згодом заговорив про необхідність пошуку «нових підходів» до врегулювання. При цьому Лавров визнав, що після переговорів із Путіним Трамп називав складним питання щодо вимоги про передачу Росії всієї території Донбасу.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна в Анкориджі жодних домовленостей щодо України досягнуто не було. За його словами, сторони обговорювали різні пропозиції щодо завершення війни, однак угоди не уклали.

Згодом це фактично визнав і сам Путін, заявивши, що «ніхто не ставив жодних підписів», хоча сторони обговорювали можливі варіанти завершення війни. Це суперечило попередній риториці Кремля, який неодноразово апелював до нібито досягнутих на Алясці домовленостей та так званого «духу Анкориджа».