Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лавров заявив, що Росія хотіла «по-пацанськи» домовитися з Трампом про Україну

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Лавров заявив, що Росія хотіла «по-пацанськи» домовитися з Трампом про Україну
Володимир Путін та Дональд Трамп під час зустрічі в Анкориджі на Алясці
фото: AP

Глава російського МЗС стверджує, що Москва і Вашингтон нібито «вдарили по руках», однак домовленості не були реалізовані

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що російська влада намагалася «по-пацанськи» домовитися з президентом США Дональдом Трампом щодо завершення війни проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

За словами Лаврова, саме з таким підходом російський диктатор Володимир Путін рік тому вирушив на переговори з Трампом в Анкориджі. «Ми звикли справи робити, можна сказати, по-благородному, можна сказати, по-пацанськи, що, по суті, одне й те саме», – заявив глава російського МЗС.

Лавров стверджує, що під час тієї зустрічі Путін нібито повністю погодився з пропозиціями Трампа щодо завершення війни проти України та розраховував на укладення відповідної угоди. «Ми вдарили по руках», – заявив російський міністр.

Водночас, за версією Лаврова, досягнуті в Анкориджі домовленості нібито зірвали президент України Володимир Зеленський та представники Європейського Союзу. Він заявив, що вони «поховали» результати переговорів, після чого позиція Вашингтона змінилася.

За словами глави російського МЗС, державний секретар США Марко Рубіо згодом заговорив про необхідність пошуку «нових підходів» до врегулювання. При цьому Лавров визнав, що після переговорів із Путіним Трамп називав складним питання щодо вимоги про передачу Росії всієї території Донбасу.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна в Анкориджі жодних домовленостей щодо України досягнуто не було. За його словами, сторони обговорювали різні пропозиції щодо завершення війни, однак угоди не уклали.

Згодом це фактично визнав і сам Путін, заявивши, що «ніхто не ставив жодних підписів», хоча сторони обговорювали можливі варіанти завершення війни. Це суперечило попередній риториці Кремля, який неодноразово апелював до нібито досягнутих на Алясці домовленостей та так званого «духу Анкориджа».

Читайте також:

Теги: росія США Україна Дональд Трамп путін Сергій Лавров диктатор переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація з валютними обмеженнями формує неправильний сигнал для бізнесу
Валютні обмеження Пишного для бізнесу стимулюють створення юросіб в офшорах, – ЗМІ
25 серпня, 14:51
Паралельно зі спадом фондового ринку зростає й кількість боргових проблем у російського бізнесу
Фондовий ринок Росії пережив найглибше падіння за чотири роки
14 серпня, 22:42
Володимир Путін під час поїздки на острів Ітуруп
Україна засудила візит Путіна на окуповані Курили
13 серпня, 18:26
Комплекс поєднує переробку нафти та виробництво нафтохімічної продукції
У Башкортостані атаковано один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії
13 серпня, 07:50
Прем'єр-міністр підбив підсумки наради з керівниками силового блоку
Кабмін шукає додаткові кошти на оборону – Корецький провів нараду
9 серпня, 22:10
У Белграді президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Сербії Джуро Мацутом
Сербія виділить €2 млн на українську енергетику та допоможе відбудувати одне з міст
8 серпня, 19:58
Джекі Говард, Коул та Алекс Волтери повертаються на екрани
Вийшов третій сезон серіалу «Моє життя з Волтерами»: що чекає на глядачів
6 серпня, 10:44
Вирва, що утворилася на місці одного з влучань російської ракети 5 серпня 2026 року
Удар по цивільних об’єктах Києва: прокуратура розслідує черговий злочин РФ
5 серпня, 10:29
Андрій Білецький дає інтерв'ю MAGA-блогерці Лорі Лумер
Українські праві отримали важливу перемогу
31 липня, 15:35

Політика

Лавров заявив, що Росія хотіла «по-пацанськи» домовитися з Трампом про Україну
Лавров заявив, що Росія хотіла «по-пацанськи» домовитися з Трампом про Україну
«Король помер, хай живе король!». Норвегія отримала нового монарха
«Король помер, хай живе король!». Норвегія отримала нового монарха
«Ми це вже чули». Глава МЗС Польщі відреагував на переговори ЦРУ в Москві
«Ми це вже чули». Глава МЗС Польщі відреагував на переговори ЦРУ в Москві
Гаральд V та Україна: як покійний король Норвегії підтримував українців
Гаральд V та Україна: як покійний король Норвегії підтримував українців
Трамп засекретив місію директора ЦРУ у Москві навіть від своїх помічників
Трамп засекретив місію директора ЦРУ у Москві навіть від своїх помічників
Наближений до Путіна бізнесмен Ілля Трабер вийшов із СІЗО: подробиці
Наближений до Путіна бізнесмен Ілля Трабер вийшов із СІЗО: подробиці

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
69K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
53K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
45K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
Вчора, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
Вчора, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua