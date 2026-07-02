Суд знову відклав рішення по Червоноградській збагачувальної фабрики

Чергове перенесення суду щодо Червоноградської ЦЗФ посилює ризики своєчасної підготовки до опалювального сезону – ЗМІ

Господарський суд Львівської області вкотре відклав розгляд справи щодо призначення керуючого санацією ПАТ «Львівська вугільна компанія», від якого залежить подальша робота Червоноградської центральної збагачувальної фабрики. Наступне засідання призначене на 21 липня. Про це йдеться у матеріалі телеканалу «Прямий».

За словами журналістів, поки триває боротьба за контроль над підприємством і судові процеси затягуються, фабрика фактично не працює, а ризики для вугільної галузі та підготовки до опалювального сезону зростають.

Під час засідання адвокати заперечували проти чергового перенесення справи через клопотання про погіршення стану здоров’я нинішнього керуючого санацією Володимира Юрченка. Водночас кандидат на посаду керуючого санацією Євген Севастьянов звернув увагу на багаторічне затягування самої процедури.

«2018, 2026 – 8 років. Яка причина – можна буде розібратися, якщо детально вивчити підприємство», зазначив він.

У сюжеті також наголошується, що найбільше від затягування процесу потерпають працівники підприємства. За словами голови первинної профспілкової організації Наталії Барни, за останні пів року колектив отримав лише кілька часткових виплат, тоді як фабрика продовжує руйнуватися.

«Фабрика стоїть, у нас руйнуються будівлі», – заявила Барна.

Нагадаємо, що ПАТ «Львівська вугільна компанія» перебуває у процедурі банкрутства з 2015 року, а з січня 2026 року підприємство фактично перебуває у простої.