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Готував дистанційний вибух у Києві: суд виніс вирок агенту РФ, який замінував мопед

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Готував дистанційний вибух у Києві: суд виніс вирок агенту РФ, який замінував мопед
Саморобний вибуховий пристрій у мопеді планували підірвати дистанційно в той момент, коли до нього підійде військовослужбовець
фото: Прокуратура України

Вибухівка не спрацювала належним чином, що врятувало життя військовосдужбовцю

Дніпровський районний суд міста Києва визнав 20-річного чоловіка винним у вчиненні теракту. Молодик був завербований російськими спецслужбами та діяв в інтересах держави-агресора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Прокурори у суді доведели, що у червні 2025 року молодик був завербований російськими спецслужбами та діяв в інтересах держави-агресора. Він приїхав до Києва аби підготуватися до вчинення терористичного акту. За інструкцією куратора на орендованій квартирі обвинувачений виготовив саморобний вибуховий пристрій. Після цього замовник злочину придбав на сайті оголошень скутер, в який обвинувачений заклав вибухівку. Скутер, начинений вибухівкою, залишили за обумовленою адресою у Дніпровському районі Києва.

Саморобний вибуховий пристрій планували підірвати дистанційно в той момент, коли до нього підійде військовослужбовець. Втім вибухівка не спрацювала належним чином, а постраждалий встиг відбігти. 

Перед цим військовослужбовець познайомився у чат-боті для знайомств з дівчиною, яка запросила його на побачення і попросила взяти ключі від домофона її будинку під сидінням мопеда. Саме в цей момент і мав відбутися вибух.

За вчинення теракту обвинуваченому обіцяли заплатити $10 тис.

За вчинене молодик проведе за ґратами 7,5 років
За вчинене молодик проведе за ґратами 7,5 років
фото: прокуратура України

Зважаючи на те, що підозрюваний визнав свою вину і заявив про щире каяття, Дніпровський районний суд призначав йому покарання у виді 7, 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала іноземця, який на замовлення РФ готував подвійний теракт у Києві. За даними СБУ, зловмисник спочатку мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль українського воїна. Далі терорист планував дистанційно підірвати бомбу в момент підходу військового до машини. А після прибуття на місце події екстрених служб, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.

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Теги: Київ військові вибухівка суд вирок

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