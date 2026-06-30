Ексочільнику Мінкульту Карандєєву обрано запобіжний захід
Карандєєв перебуватиме під нічним домашнім арештом
Колишньому тимчасовому виконувачу обов'язків міністра культури Ростиславу Карандєєву обрано запобіжний захід. Як інформує «Главком», про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора в коментарі «Суспільному».
Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Як писав «Главком», колишньому виконувачу обов’язків міністра культури та інформаційної політики України Ростиславу Карандєєву повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон.
Слідство вважає, що під виглядом учасників музичного гурту за кордон виїхали вісім чоловіків призовного віку, які так і не повернулися до України. Дозвіл на виїзд їм дав Ростислав Карандєєв. Слідство вважає, що саме цей документ став підставою для перетину кордону.
«Отримав повідомлення про підозру. Ставлюся з повагою до роботи правоохоронних органів та зацікавлений у швидкому, всебічному й об’єктивному з’ясуванні всіх обставин справи. Водночас вважаю висунуту підозру необґрунтованою та переконаний, що в ході досудового розслідування і судового розгляду це буде підтверджено.
У своїй професійній діяльності я завжди діяв добросовісно, у межах наданих законом повноважень та в інтересах держави.
Із повагою ставлюся до кримінального процесу і надалі реалізовуватиму всі свої процесуальні права та виконуватиму передбачені законом обов’язки.
У межах, дозволених законодавством та інтересами досудового розслідування, інформуватиму громадськість про подальший перебіг справи», – заявляв Ростислав Карандєєв у коментарі «Главкому».
Нагадаємо, що в березні 2025 року в інтерв'ю «Главкому» тодішній виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандєєв визнавав випадки неповернення з-за кордону чоловіків, які виїжджали за листами сприяння Мінкульту. За його словами, під час гастролей окремих творчих колективів за межами України залишалися від трьох до п'яти учасників.
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