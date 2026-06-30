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Ексочільнику Мінкульту Карандєєву обрано запобіжний захід

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Ексочільнику Мінкульту Карандєєву обрано запобіжний захід
Печерський районний суд обрав запобіжний захід Карандєєву
фото: Мінкульт

Карандєєв перебуватиме під нічним домашнім арештом

Колишньому тимчасовому виконувачу обов'язків міністра культури Ростиславу Карандєєву обрано запобіжний захід. Як інформує «Главком», про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора в коментарі «Суспільному».

Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Як писав «Главком», колишньому виконувачу обов’язків міністра культури та інформаційної політики України Ростиславу Карандєєву повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон.

Слідство вважає, що під виглядом учасників музичного гурту за кордон виїхали вісім чоловіків призовного віку, які так і не повернулися до України. Дозвіл на виїзд їм дав Ростислав Карандєєв. Слідство вважає, що саме цей документ став підставою для перетину кордону.

«Отримав повідомлення про підозру. Ставлюся з повагою до роботи правоохоронних органів та зацікавлений у швидкому, всебічному й об’єктивному з’ясуванні всіх обставин справи. Водночас вважаю висунуту підозру необґрунтованою та переконаний, що в ході досудового розслідування і судового розгляду це буде підтверджено.

У своїй професійній діяльності я завжди діяв добросовісно, у межах наданих законом повноважень та в інтересах держави.

Із повагою ставлюся до кримінального процесу і надалі реалізовуватиму всі свої процесуальні права та виконуватиму передбачені законом обов’язки.

У межах, дозволених законодавством та інтересами досудового розслідування, інформуватиму громадськість про подальший перебіг справи», – заявляв Ростислав Карандєєв у коментарі «Главкому».

Нагадаємо, що в березні 2025 року в інтерв'ю «Главкому» тодішній виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандєєв визнавав випадки неповернення з-за кордону чоловіків, які виїжджали за листами сприяння Мінкульту. За його словами, під час гастролей окремих творчих колективів за межами України залишалися від трьох до п'яти учасників.

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Теги: Ростислав Карандєєв Мінкульт підозра суд

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Ексочільнику Мінкульту Карандєєву обрано запобіжний захід
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