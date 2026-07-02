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ВАКС закрив справу пособниці Насірова: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ВАКС закрив справу пособниці Насірова: причина
Людмила Солотва є однією з обвинувачених у справі про розстрочення рентних платежів компаніям, пов'язаним з Олександром Онищенком
фото: hacc-decided.ti-ukraine.org

Суд припинив кримінальне провадження після того, як сплинули строки давності, а прокурорка й потерпілі не заперечували

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження щодо колишньої посадовиці Державної фіскальної служби Людмили Солотви, яку обвинувачували у пособництві колишньому голові ДФС Роману Насірову. Причиною став сплив строків давності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transparency International.

Обставини справи

2 липня 2026 року ВАКС задовольнив відповідне клопотання сторони захисту. Як зазначається, строки давності за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України становлять 10 років із дня вчинення кримінального правопорушення. У цій справі вони спливли навесні 2026 року.

Прокурорка, а також потерпілі – АТ «Укргазвидобування» та Державна податкова служба України – не заперечували проти задоволення клопотання захисту.

За даними слідства, з 2014 року Людмила Солотва обіймала посаду начальниці відділу врегулювання заборгованостей та перенесення термінів сплати платежів Департаменту погашення заборгованостей Державної фіскальної служби України. Слідство вважає, що вона сприяла Роману Насірову в ухваленні необґрунтованих рішень про розстрочення рентних платежів компаніям, підконтрольним колишньому народному депутату Олександру Онищенку.

За версією НАБУ та САП, у 2015–2016 роках Насіров безпідставно надав таким компаніям розстрочення рентних платежів, що, за оцінкою слідства, завдало державному бюджету збитків на близько 2 млрд грн. Обвинувачення стверджує, що Солотва координувала роботу територіальних органів ДФС у Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях, надавала вказівки щодо підготовки позитивних висновків про розстрочення платежів та забезпечувала направлення до регіональних підрозділів рішень, підписаних Насіровим.

За даними слідства, компанії, пов'язані з Олександром Онищенком, неодноразово зверталися до податкових органів із заявами про розстрочення рентних платежів, посилаючись на загрозу неплатоспроможності. НАБУ вважає, що ці відомості були завідомо неправдивими, а рішення про розстрочення ухвалювалися всупереч вимогам законодавства.

Перебіг судового розгляду

Про підозру Людмилі Солотві повідомили у грудні 2021 року. У липні 2023 року ВАКС призначив справу до розгляду по суті. Протягом наступних трьох років суд перебував на стадії дослідження доказів.

За цей час засідання неодноразово переносилися та призначалися з великими проміжками. Зокрема, засідання, заплановане на 18 травня, відклали через неявку сторони захисту. Перед цим суд мав розглядати справу 13 квітня.

Людмилі Солотві інкримінували пособництво у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України) та службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Нагадаємо, у березні 2017 року Національне антикорупційне бюро повідомило тодішньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову про підозру у зловживанні владою та службовим становищем. За версією слідства, у 2015-2016 роках він ухвалював рішення про безпідставне розстрочення податкових зобов'язань компаніям, пов'язаним із колишнім народним депутатом Олександром Онищенком. Правоохоронці вважають, що внаслідок цих дій державний бюджет недоотримав близько 2 млрд грн.

У жовтні 2025 року Вищий антикорупційний суд визнав Насірова винним та призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки. Водночас суд першої інстанції відмовив у задоволенні цивільного позову АТ «Укргазвидобування» про відшкодування матеріальної шкоди. Саме цю частину вироку підприємство оскаржило в Апеляційній палаті ВАКС.

Теги: Роман Насіров Вищий адміністративний суд України суд Transparency International

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