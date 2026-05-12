Ціни на будівництво в Україні різко зросли: що відбувається

Держстат: дві третини будівельних компаній очікують нового подорожчання

В Україні у березні 2026 року різко зросли ціни у будівельній галузі, а самі компанії вже прогнозують подальше подорожчання робіт і послуг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Державної служби статистики України.



За даними Держстату, у березні ціни у будівництві зросли на 9,4% порівняно з попереднім місяцем. Якщо порівнювати з березнем 2025 року, подорожчання сягнуло 16,4%.

Також у першому кварталі 2026 року вартість будівельних робіт зросла на 9,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Одночасно з подорожчанням скоротилися й обсяги будівництва: за січень–березень виробництво будівельної продукції в Україні впало на 4,7%.

Подорожчання у галузі може вплинути не лише на ціни нового житла, а й на вартість ремонтів та комерційної нерухомості.

Компанії прогнозують нове зростання цін

Тим часом українські будівельні компанії вже попереджають про нове підвищення вартості своїх послуг. За результатами опитування Держстату, про майбутнє подорожчання заявили 68% компаній. Про це також пише сайт «Нерухомі».

Ще третина опитаних не очікує змін у ціновій політиці. Лише невелика частина забудовників не виключає незначного здешевлення послуг.

Що найбільше б’є по галузі

Серед головних проблем будівельного сектору компанії назвали:

дефіцит робочої сили;

фінансові обмеження;

складні погодні умови;

недостатній попит на ринку.

Попри труднощі, середній рівень забезпеченості замовленнями у галузі зараз становить близько шести місяців. Це відповідає показникам початку 2022 року – ще до повномасштабного вторгнення Росії.

Більш як половина опитаних компаній заявила, що нинішнього обсягу замовлень достатньо для сезону. Водночас 45% вважають його недостатнім.

Настрої на ринку залишаються нестабільними

Показник ділових настроїв у будівельній галузі у другому кварталі 2026 року дещо покращився. Порівняно з попереднім кварталом він зріс на 1,9% і становив -25,7%.

Втім, більшість компаній заявили, що через нестабільну економічну ситуацію прогнозувати розвиток ринку зараз складно.

Міністерство розвитку громад та територій раніше повідомляло про комплексне реформування будівельної галузі. Уряд планує спростити регулювання у сфері будівництва та пришвидшити реалізацію проєктів відбудови.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що ціни на житло та приватні будинки в Україні продовжують зростати через скорочення обсягів нового будівництва, високий попит і подорожчання робіт. Найбільше за рік нерухомість подорожчала у Луцьку, Сумах та Івано-Франківську.