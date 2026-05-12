Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Ціни на будівництво в Україні різко зросли: що відбувається

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Ціни на будівництво в Україні різко зросли: що відбувається
Фото ілюстративне

Держстат: дві третини будівельних компаній очікують нового подорожчання

В Україні у березні 2026 року різко зросли ціни у будівельній галузі, а самі компанії вже прогнозують подальше подорожчання робіт і послуг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Державної служби статистики України

За даними Держстату, у березні ціни у будівництві зросли на 9,4% порівняно з попереднім місяцем. Якщо порівнювати з березнем 2025 року, подорожчання сягнуло 16,4%.

Також у першому кварталі 2026 року вартість будівельних робіт зросла на 9,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Одночасно з подорожчанням скоротилися й обсяги будівництва: за січень–березень виробництво будівельної продукції в Україні впало на 4,7%.

Подорожчання у галузі може вплинути не лише на ціни нового житла, а й на вартість ремонтів та комерційної нерухомості.

Компанії прогнозують нове зростання цін

Тим часом українські будівельні компанії вже попереджають про нове підвищення вартості своїх послуг. За результатами опитування Держстату, про майбутнє подорожчання заявили 68% компаній. Про це також пише сайт «Нерухомі».

Ще третина опитаних не очікує змін у ціновій політиці. Лише невелика частина забудовників не виключає незначного здешевлення послуг. 

Що найбільше б’є по галузі

Серед головних проблем будівельного сектору компанії назвали:

  • дефіцит робочої сили;
  • фінансові обмеження;
  • складні погодні умови;
  • недостатній попит на ринку.

Попри труднощі, середній рівень забезпеченості замовленнями у галузі зараз становить близько шести місяців. Це відповідає показникам початку 2022 року – ще до повномасштабного вторгнення Росії.

Більш як половина опитаних компаній заявила, що нинішнього обсягу замовлень достатньо для сезону. Водночас 45% вважають його недостатнім.

Настрої на ринку залишаються нестабільними 

Показник ділових настроїв у будівельній галузі у другому кварталі 2026 року дещо покращився. Порівняно з попереднім кварталом він зріс на 1,9% і становив -25,7%.

Втім, більшість компаній заявили, що через нестабільну економічну ситуацію прогнозувати розвиток ринку зараз складно.

Міністерство розвитку громад та територій раніше повідомляло про комплексне реформування будівельної галузі. Уряд планує спростити регулювання у сфері будівництва та пришвидшити реалізацію проєктів відбудови.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що ціни на житло та приватні будинки в Україні продовжують зростати через скорочення обсягів нового будівництва, високий попит і подорожчання робіт. Найбільше за рік нерухомість подорожчала у Луцьку, Сумах та Івано-Франківську. 

Читайте також:

Теги: нерухомість будівництво житло

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аудитори виявили 15 об’єктів будівництва, за якими після введення в експлуатацію не були сплачені пайові внески на розвиток інфраструктури міста
Мільйонні втрати та «пільги» для забудовників: що показав аудит бюджету Вишгорода
Вчора, 15:42
В Україні оновили правила вилучення майна через борги
За які борги можуть відібрати квартиру: Мін'юст пояснив нові правила
9 травня, 06:31
Вартість довгострокової оренди квартир на заході України суттєво зросла за рік
Ціни на оренду злетіли: яке місто заходу України б'є рекорди
4 травня, 19:24
Пара українських біженців у Нідерландах цілий рік отримувала відмови від орендодавців
Українська біженка чесно розповіла про життя в Нідерландах
2 травня, 20:47
Попри зростання цін, продати житло на окупованих землях вкрай складно, а його реальна цінність залишається під великим питанням
Житло на окупованих землях стрімко дорожчає: ціни зросли вдвічі
30 квiтня, 15:17
Голова ФДМУ Дмитро Наталуха особисто оглянув будинок, у якому досі збереглися речі Повалій та постери із зображенням співачки Фото: ФДМУ
Фонд держмайна готує до продажу конфіскований будинок Таїсії Повалій
22 квiтня, 17:19
На будівництві протирадіаційного укриття в Нових Петрівцях виявлено розкрадання на 19 млн грн
На будівництві протирадіаційного укриття в Нових Петрівцях виявлено розкрадання на 19 млн грн
21 квiтня, 13:31
Сьогодні статус внутрішньо переміщених осіб мають понад 4,6 млн українців
Житло, робота, послуги: Асоціація прифронтових громад пропонує уряду змінити політику підтримки ВПО
17 квiтня, 18:12
Через дії посадовця громада втратила нежитлове приміщення у Солом’янському районі площею 575 кв. м та значні кошти від оренди
Керівник одного з департаментів КМДА отримав підозру через збитки громаді на понад 8,7 млн грн
14 квiтня, 08:24

Бізнес

Ціни на будівництво в Україні різко зросли: що відбувається
Ціни на будівництво в Україні різко зросли: що відбувається
«Центренерго» отримало нового очільника
«Центренерго» отримало нового очільника
На кордоні з Польщею запрацює електронне бронювання для вантажівок
На кордоні з Польщею запрацює електронне бронювання для вантажівок
«Метінвест» скоротив випуск сталі на 20% у І кварталі
«Метінвест» скоротив випуск сталі на 20% у І кварталі
Український союз промисловців і підприємців оцінив наслідки списання вантажних вагонів за віком
Український союз промисловців і підприємців оцінив наслідки списання вантажних вагонів за віком
Податок на OLX. Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт в цілому
Податок на OLX. Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт в цілому

Новини

В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
10 травня, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
10 травня, 06:21

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua