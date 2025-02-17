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Цінові бар’єри не дають Україні купувати більше електрики – Центр Разумкова

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Цінові бар’єри не дають Україні купувати більше електрики – Центр Разумкова

Імпорт електроенергії знову під загрозою через штучні обмеження – експерт

Державне регулювання енергетичного ринку у вигляді прайс-кепів (граничних цін) обмежує можливості імпорту електроенергії в умовах дефіциту. Про це заявив Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова.

«Стосовно електричної енергії ситуація погіршується так званими прайс-кепами, які обмежують можливості імпорту в дефіцитні години», – зазначив експерт.

За його словами, через російські атаки Україна стикається з дефіцитом енергетичних потужностей, що, у поєднанні зі зниженням температури, створює додаткове навантаження на систему.

«Насамперед, вона визначається такими факторами, як дефіцитом потужності через пошкодження внаслідок рашистських атак, а також зниженням температури», – наголосив Омельченко.

Він зазначив, що наразі Україна потребує збільшення імпорту електроенергії, однак чинні цінові обмеження ускладнюють цей процес.

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко також заявляв, що діючі регуляторні обмеження ускладнюють імпорт електроенергії в Україну, навіть у ситуаціях, коли він необхідний для уникнення відключень.

Теги: імпорт обмеження

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