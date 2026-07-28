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Metro призупиняє роботу в Запоріжжі: названо причину та дату

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Metro призупиняє роботу в Запоріжжі: названо причину та дату
ТЦ тимчасово призупиняє роботу
фото: metro/Facebook

Оптове постачання товарів в Запоріжжі й області працює у звичному режимі

Торговельний центр Metro, розташований у Запоріжжі на Оріхівському шосе, 7-А, тимчасово призупиняє свою діяльність з 1 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву компанії.

«Ми ухвалили це непросте рішення через регулярні вимушені перерви, пов’язані з безпековою ситуацією. Відповідно до правил Metro Україна під час оголошення повітряної тривоги торговельні центри призупиняють роботу заради безпеки клієнтів і співробітників. За таких умов не вдається підтримувати стабільну роботу й належний рівень обслуговування», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оптове постачання товарів в Запоріжжі й області працює у звичному режимі.

«Постачання забезпечуватимемо з інших торговельних центрів Metro. Якщо ви ще не користуєтеся доставкою Metro, зверніться до свого персонального менеджера або до співробітників контакт-центру. Про відновлення роботи магазину повідомимо на сайті Metro Україна й на офіційних сторінках у соціальних мережах», – додається у повідомленні.

Найближчі ТЦ Metro:

  • Дніпро: Запорізьке шосе, 63 та с-ще Слобожанське, вул. Каштанова, 1.
  • Кривий Ріг: вул. Бикова, 31.

До слова, російські терористи вранці 27 липня атакували Запоріжжя керованими авіабомбами та безпілотником. Внаслідок ударів є загиблий, поранені та руйнування. 

Зауважимо, що 25 липня російські війська також атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Тоді одна жінка загинула, ще дев'ятеро людей, серед яких троє дітей, дістали поранення. У місті були пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти.

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Теги: Запоріжжя війна

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