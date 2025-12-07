Головна Країна Події в Україні
Мер Харкова виступив проти підвищення тарифів на розподіл газу

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Мер Харкова виступив проти підвищення тарифів на розподіл газу
Терехов наголосив, що ситуація торкнеться усіх громад
фото: frontlineua.org

«Підвищення тарифу створить фінансове навантаження на комунальні підприємства», зазначив Терехов 

Харківський міський голова та очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов заявив, що заплановане НКРЕКП підвищення тарифів на розподіл газу – недоцільне у воєнний час, та може суттєво вдарити по комунальних підприємствах та бюджетах громад. З вимогою про скасування цього рішення Асоціації прифронтових міст і громад буде звертатися до Уряду. Про це Ігор Терехов сказав в ефірі радіо NV.

За його словами, підвищення тарифу майже вдвічі, навіть поступове, створить значне фінансове навантаження саме на комунальні підприємства, оскільки тариф для населення залишається незмінним.

«Це збитки для комунальних підприємств. Потрібно буде брати кошти з міського бюджету, щоб надавати їм фінансову підтримку, а вони своєю чергою сплачуватимуть за розподіл газу вдвічі дорожче», – зазначив він.

Голова Асоціації прифронтових міст і громад наголосив, що така ситуація торкнеться усіх громад, адже додаткове навантаження фактично перекладається на місцеві бюджети. Особливо негативно таке рішення вплине саме на прифронтові регіони, які щоденно долають виклики війни. А підвищення тарифів посилить ризики для стабільної роботи комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність громад та людей, які попри все залишаються тут жити і працювати.

Зазначимо, що 2 грудня НКРЕКП схвалила проєкти постанов щодо підвищення тарифів на розподіл газу на 2026 рік. Воно відбуватиметься у два етапи – з 1 січня та з 1 квітня. Водночас тарифи для населення не зміняться.
 

Теги: НКРЕКП тарифи Ігор Терехов газ

