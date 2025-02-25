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Парламент з другої спроби підтвердив легітимність Зеленського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Парламент з другої спроби підтвердив легітимність Зеленського
Згідно з ухваленою постановою, повноваження президента Володимира Зеленського мають тривати до завершення воєнного стану
фото: president.gov.ua/Офіс президента

На третю річницю повномасштабного вторгнення Раді забракло голосів для ухвалення постанови про підтримку демократії в Україні

Верховна Рада проголосувала за постанову №13041 про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Постанову підтримали 268 парламентарів. Вона, зокрема, підтверджує підтримку демократії в країні та легітимність президента України Володимира Зеленського.

Постанову підтримали 268 парламентарів
Постанову підтримали 268 парламентарів
фото: Telegram/Ярослав Железняк

Так, Рада наголошує, що саме російський диктатор Володимир Путін несе відповідальність за неможливість проведення виборів у країні. Парламент констатує, що введений в умовах повномасштабного вторгнення РФ воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією України. Разом з тим, український народ єдиний у тому, що такі вибори мають відбутися після завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський обраний на вільних, прозорих, демократичних виборах. Його мандат не ставиться під сумнів народом України та Верховною Радою. Також український лідер повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента.

Нагадаємо, вчора парламент провалив голосування за постанову №13039. За неї віддали свої голоси лише 218 парламентарів.

Як відомо, 18 лютого, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки.

«У нас є ситуація, коли в Україні не було виборів, де фактично діє воєнний стан... Зеленський – лідер в Україні, я маю це сказати, але в нього лише 4% підтримки. І так, я б сказав, що, знаєте, якщо вони хочуть мати місце за столом переговорів, можна сказати, що народ має... Хіба українці не мають сказати: знаєте, минуло багато часу відтоді, як у нас були вибори? Це не вимога Росії. Це виходить від мене і від багатьох інших країн також» – сказав президент США Дональд Трамп.

До слова, представник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік заявив, що організація вважає президента України Володимира Зеленського легітимним лідером держави.

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Теги: Верховна Рада Володимир Зеленський президент депутат Ярослав Железняк

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