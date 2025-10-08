Розірвати шлюб можна буде онлайн: коли запрацює послуга

Після подання заяви «Дія» автоматично перевірить інформацію в реєстрах, і через місяць шлюб буде розірвано

У 2026 році у застосунку «Дія» стане доступною послуга розлучення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко.

За даними Свириденко, послуга розірвання шлюбу з’явиться в «Дії» у 2026 році та буде доступна для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей.

«Раніше процедура вимагала кількох відвідувань ДРАЦС і паперових документів. Тепер цей процес стане простішим – без черг і без зайвих поїздок», – наголосила прем'єрка.

Зазначається, що після подання заяви «Дія» автоматично перевірить інформацію в реєстрах, і через місяць шлюб буде розірвано. Протягом цього часу заяву можна відкликати. Свідоцтво про розірвання шлюбу буде доступне в застосунку.

Раніше міністр юстиції Герман Галущенко повідомив, що в Україні черга на укладення шлюбу через сервіс «є-Шлюб» сягає пів року. Крім того, він анонсував запуск ще однієї послуги для громадян – «є-Розлучення».

Нагадаємо, щонайменше 38 671 шлюб розірвали українці у судах за шість місяців 2025 року. Дніпропетровська область стала абсолютним лідером за кількістю розірваних шлюбів в Україні цьогоріч.