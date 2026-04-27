«Укрзалізниця» отримала нові пасажирські вагони вітчизняного виробництва

Вагони буде введено в експлуатацію у складі нового флагманського поїзда, який «Укрзалізниця» представить 28 квітня

«Укрзалізниця» отримала перші шість нових пасажирських вагонів, виготовлених в Україні цьогоріч. Це перші вагони зі 100, замовлених у 2025 році в Крюківського вагонобудівного заводу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Як зазначається, загальна вартість контракту – близько 6,5 млрд грн, фінансування – за рахунок держбюджету. Поставки триватимуть поетапно до травня 2028 року. До кінця 2026-го – будуть готовими 60 вагонів.

Нові вагони готуються до першого рейсу

Йдеться про масштабне оновлення парку – 88 сучасних купейних, сім – інклюзивних вагонів для людей у колісному кріслі і пʼять вагонів нового покоління з довшим – на 20 років – строком служби. Вони мають кондиціонери, оснащені акумуляторами та передбаченими рішеннями і зручностями для подорожей із дітьми.

Нові вагони вже прибули до Києва і готуються до першого рейсу. До їх виготовлення залучено понад 150 українських компаній, зокрема з прифронтових і релокованих регіонів. Перші вагони вийдуть на маршрут у складі нового флагманського поїзда, який «Укрзалізниця» представить 28 квітня.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» цієї весни поповнює парк шістьма новими дитячими купейними вагонами, оздобленими в концепції «Казковий український ліс». Перші три вже вийшли на маршрути Львів – Одеса та Харків – Івано-Франківськ.

До слова, з 1 травня жіночі вагони з'являться ще у трьох поїздах – з Харкова та Львова до Одеси, а також зі Львова до Києва. Загалом мережа жіночих купе охопить 18 маршрутів.