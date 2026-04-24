Укрзалізниця додала жіночі вагони на трьох нових маршрутах з 1 травня

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
Жіночі вагони в Укрзалізниці завжди мають номер 5 і відповідне маркування у застосунку
Укрзалізниця: заповнюваність жіночих вагонів сягає 171%

З 1 травня жіночі вагони з'являться ще у трьох поїздах – з Харкова та Львова до Одеси, а також зі Львова до Києва. Загалом мережа жіночих купе охопить 18 маршрутів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Укрзалізниці.  

Три нові поїзди та ціни без націнки

Національний залізничний перевізник відкрив продаж квитків на жіночі купе для поїздів:

  • №7 Харків – Одеса
  • №12 Львів – Одеса
  • №92 Львів – Київ

В Укрзалізниці пояснюють рішення про розширення стабільно високим попитом: заповнюваність жіночих вагонів перевищує 92%, а індекс споживчої лояльності (NPS) становить близько 87%.

В Укрзалізниці також уточнили, що жіночі вагони – це звичайні купейні вагони за стандартною вартістю без будь-яких націнок. Усі вони мають номер 5 і відповідне маркування у застосунку компанії.

Повний перелік маршрутів з 1 травня

З урахуванням нових напрямків жіночі вагони курсуватимуть у складі таких поїздів:

№1/2 Харків – Ворохта
№3/4 Запоріжжя – Ужгород
№5/6 Запоріжжя – Ясіня
№7 Харків – Одеса (новий)
№12 Львів – Одеса (новий)
№15/16 Харків – Ясіня
№17/18 Харків – Ужгород
№22/21 Львів – Харків
№25/26 Одеса – Ясіня
№29/30 Київ – Ужгород
№37/38 Київ – Запоріжжя
№41/42 Дніпро – Трускавець
№43/44 Черкаси – Івано-Франківськ
№75/76 Київ – Кривий Ріг
№81/82 Київ – Ужгород
№92 Львів – Київ (новий)
№95/96 Київ – Рахів
№97/98 Ковель – Київ

Нагадаємо, торік у липні Укрзалізниця вже масштабувала проєкт жіночих купе, додавши три маршрути й довівши їхню загальну кількість до 15. Жіночі вагони в Україні з'явилися влітку 2023 року після масового суспільного запиту та петиції, що зібрала понад 25 тисяч підписів. 

