«Укрзалізниця» вводить верифікацію через «Дію» для низки міжнародних рейсів

Нововведення доступне через застосунок «Укрзалізниці» та новому сайті для продажу квитків

Верифікація через «Дію» є тимчасовим заходом на період пікових перевезень

З 1 серпня 2024 року продаж квитків на низку міжнародних рейсів здійснюватиметься виключно з верифікацією через «Дія.Підпис». Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Тепер необхідно підтвердити свою особу через застосунок «Дія» для покупки квитків на такі маршрути:

№19/20, №23/24 Київ – Хелм,

№51/52, №89/90 Київ – Перемишль,

№73/74 Харків – Перемишль.

Це нововведення доступне через застосунок «Укрзалізниці» та новому сайті для продажу квитків.

Аналогічна верифікація вже застосовується до ажіотажних рейсів з/до Варшави та Відня.

Зазначається, що це тимчасовий захід на період пікових перевезень, щоб побороти аномальну активність перекупників. Наразі спеціалісти Укрзалізниці блокують до 50 спроб масової купівлі квитків на добу. Верифікація через «Дія.Підпис» ускладнює роботу перекупників, дозволяючи звичайним пасажирам легше купувати квитки.

Для іноземних пасажирів, які не мають доступу до «Дії» , «Укрзалізниця» залишає поточну систему доступу до міжнародних квитків для щонайменше одного рейсу в кожному напрямку: Одеса – Перемишль, Харків – Хелм, Дніпро – Хелм, Київ – Перемишль, Чоп – Відень, Мукачево – Кошице, Львів – Варшава, Київ – Кишинеу та інші.

Нагадаємо, керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Перцовський порадив пасажирам, які сподіваються придбати квитки у піуовий сезон, перш за все завантажити офіційний застосунок компанії, планувати свою подорож заздалегідь та за необхідності скористатися сервісом моніторингу, щоб система сама придбала квиток, щойно він з’явиться в продажу.

До слова, «Укрзалізниця» змінила час відкриття онлайн-продажів квитків на міжнародні поїзди задля стабілізації перевантаженого застосунку.