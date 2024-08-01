Головна Техно Телеком
search button user button menu button

«Укрзалізниця» вводить верифікацію через «Дію» для низки міжнародних рейсів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» вводить верифікацію через «Дію» для низки міжнародних рейсів
Нововведення доступне через застосунок «Укрзалізниці» та новому сайті для продажу квитків
фото з відкритих джерел

Верифікація через «Дію» є тимчасовим заходом на період пікових перевезень

З 1 серпня 2024 року продаж квитків на низку міжнародних рейсів здійснюватиметься виключно з верифікацією через «Дія.Підпис». Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».  

Тепер необхідно підтвердити свою особу через застосунок «Дія» для покупки квитків на такі маршрути:

  • №19/20, №23/24 Київ – Хелм,
  • №51/52, №89/90 Київ – Перемишль,
  • №73/74 Харків – Перемишль.

Це нововведення доступне через застосунок «Укрзалізниці» та новому сайті для продажу квитків.

Аналогічна верифікація вже застосовується до ажіотажних рейсів з/до Варшави та Відня.

Зазначається, що це тимчасовий захід на період пікових перевезень, щоб побороти аномальну активність перекупників. Наразі спеціалісти Укрзалізниці блокують до 50 спроб масової купівлі квитків на добу. Верифікація через «Дія.Підпис» ускладнює роботу перекупників, дозволяючи звичайним пасажирам легше купувати квитки.

Для іноземних пасажирів, які не мають доступу до «Дії» , «Укрзалізниця» залишає поточну систему доступу до міжнародних квитків для щонайменше одного рейсу в кожному напрямку: Одеса – Перемишль, Харків – Хелм, Дніпро – Хелм, Київ – Перемишль, Чоп – Відень, Мукачево – Кошице, Львів – Варшава, Київ – Кишинеу та інші.

Нагадаємо, керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Перцовський порадив пасажирам, які сподіваються придбати квитки у піуовий сезон, перш за все завантажити офіційний застосунок компанії, планувати свою подорож заздалегідь та за необхідності скористатися сервісом моніторингу, щоб система сама придбала квиток, щойно він з’явиться в продажу.

До слова, «Укрзалізниця» змінила час відкриття онлайн-продажів квитків на міжнародні поїзди задля стабілізації перевантаженого застосунку. 

Читайте також: Сайт «Укрзалізниці» не витримує? Що відбувається із купівлею квитків онлайн
Теги: Дія застосунок Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Температурна норма у вагонах з кондиціонуванням має коливатися в межах +22…+26 градусів
«Укрзалізниця» повідомила, на яких маршрутах гарантовано працюють кондиціонери
5 липня, 08:52
Ціна квитків у жіночих купе не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі
Жіночі купе будуть у ще чотирьох потягах «Укрзалізниці»: список
12 липня, 14:17
Чоловіки, які прийшли оновити свої дані, чекають на свою чергу
Чи треба після оновлення військово-облікових даних проходити ВЛК: роз'яснення Міноборони
16 липня, 14:28
В «Укрзалізниці» радять у пік сезону планувати свою подорож заздалегідь
Як влітку придбати квитки на популярні маршрути: поради «Укрзалізниці»
15 липня, 17:44
У «Дії» будуть з’являтися лише сповіщення, якщо отриманий штраф не сплачено вчасно
Несвоєчасне оновлення даних у ТЦК: Мінцифри пояснило, коли штрафи з’являться у «Дії»
18 липня, 18:05
Застосунок не працюватиме через планові технічні роботи
Застосунок «Укрзалізниці» тимчасово не працюватиме
20 липня, 23:00
«Укрзалізниця» провела безпрецедентне підвищення тарифів влітку 2022 року, відразу на 70%, і відтоді економічна ситуація в Україні навіть покращилася
Гендиректор Федерації роботодавців оцінив наслідки підвищення тарифів «Укрзалізниці»
22 липня, 13:49
Як зазначили в «Укрзалізниці», у потягах іноді трапляються випадки природних смертей
«Укрзалізниця» після смерті жінки у вагоні дала поради пасажирам
19 липня, 21:11
Кіберфахівці ГУР ускладнили життя росіян
Розвідка залишила росіян без готівки: кіберфахівці ГУР атакували банківський сектор – джерела
27 липня, 12:52

Телеком

«Укрзалізниця» вводить верифікацію через «Дію» для низки міжнародних рейсів
«Укрзалізниця» вводить верифікацію через «Дію» для низки міжнародних рейсів
App Store заблокував 50 застосунків із онлайн-казино: деталі
App Store заблокував 50 застосунків із онлайн-казино: деталі
Міноборони створить вебпортал для військових «Армія+»: які його завдання
Міноборони створить вебпортал для військових «Армія+»: які його завдання
У «Дії» можна отримати військово-обліковий документ з QR-кодом
У «Дії» можна отримати військово-обліковий документ з QR-кодом
Україна стала лідером у світі за показником стабільності фіксованого інтернету
Україна стала лідером у світі за показником стабільності фіксованого інтернету
Міжнародний реєстр збитків: від сьогодні українці зможуть подати заяву у «Дії»
Міжнародний реєстр збитків: від сьогодні українці зможуть подати заяву у «Дії»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Дозвіл Червінському на викрадення літака РФ: Залужний відмовився від коментарів
33K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
24K
Хто захопив телеканал «Рада»? Оприлюднено деталі аудиту Рахункової палати
12K
«Сірий» ринок Інтернету. Час приводити до тями
12K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
Вчора, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
Вчора, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Вчора, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
30 липня, 11:13

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua