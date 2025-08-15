Головна Гроші Економіка
Аграрії в Україні зібрали майже 25 млн тонн зернових

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
У Кіровоградській та Дніпропетровській областях вже почали збирати гречку
Українські аграрії обмолотили 55% площ, засіяних ранніми зерновими та зернобобовими культурами

Станом на п'ятницю, 15 серпня, в Україні вже зібрано 24 805,9 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур на площі 6 186,6 тис. га. Про це, як пише «Главком», повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

Обмолочено 55% площ, засіяних цими культурами.

Зокрема:

  • Пшениці – зібрано 18 985,7 тис. тонн на площі 4 396,2 тис. га;
  • Ячмінь – зібрано 4 732,0 тис. тонн на площі 1 247,2 тис. га;
  • Горох – зібрано 573,5 тис. тонн на площі 230,3 тис. га.
  • Інших зернових і зернобобових зібрано 513,1 тис. тонн на площі 310,8 тис. га.

Серед лідерів:

  • Одеська область – зібрано 3 425,3 тис. тонн з площі 1 070,4 тис. га.
  • Кіровоградська область – зібрано 2 204,0 тис. тонн з площі 533,4 тис. га.
  • Вінницька область – зібрано 2 082,9 тис. тонн з площі 337,6 тис. га.

Ріпаку вже зібрано 3 014,5 тис. тонн на площі 1 184,8 тис. га.

Окрім того, як повідомляється, в Кіровоградській і Дніпропетровській областях почали збирати урожай гречки.

Нагадаємо, з тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей росіяни вивезли вже близько 2,5 млн тонн пшениці нового врожаю.

«Главком» писав, що Європейський Союз ухвалив рішення значно скоротити імпорт української пшениці та цукру, запровадивши нові квоти, які зменшать обсяги поставок на 70-80%.

