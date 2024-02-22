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Білий дім: республіканці читатимуть у відпустці про наслідки затримки допомоги від США

Катерина Іванова
glavcom.ua
Білий дім: республіканці читатимуть у відпустці про наслідки затримки допомоги від США
Білий дім звинувачує спікера Палати представників Джонсона у тому, що він ставить «власну внутрішню політику вище безпеки американського народу»
фото з відкритих джерел

Конгресмени перебуватимуть у відпустці до 29 лютого

Білий дім розіслав республіканцям у Палаті представників «пакет для читання під час відпустки», до якого увійшли статті з різних ЗМІ про те, як затримка із голосуванням щодо надання допомоги від США впливає на війну в Україні. Про це повідомляє Голос Америки.

Як зазначили в пресслужбі Білого дому, пакет містить, зокрема, статтю від Fox News про те, що українські війська змушені були вийти з Авдіївки через брак боєприпасів. Також там є стаття від Associated Press про те, як працівники на американських заводах чекають на ухвалення законопроєкту про допомогу Україні, адже ці кошти підуть на заводи в Огайо, Пенсильванію, Техас та інші штати, де вони забезпечать робочі місця та підніматимуть місцеву економіку.

Там також є стаття BBC, яка розповідає про те, що «Зниклих в Україні дітей вистежили в Росії цифрові детективи».

«Республіканці Палати представників кажуть, що дбають про боротьбу з жорстоким поводженням з дітьми, але вони закривають очі на те, що Росія викрала тисячі українських дітей», – сказав заступник речника Білого дому Ендрю Бейтс.

До пакета увійшли кілька статей, де спікеру Палати представників Майку Джонсону зауважують, що він не погодився на зміни до законодавства про безпеку кордонів США, хоча профспілка прикордонників та Торгова палата США підтримали цей законопроєкт.

Раніше у відповідь на такі зауваження Білого дому речник Джонсона Тейлор Голсі казав, що законопроєкт про фінансування України, Ізраїлю та партнерів в Індо-Тихоокеанського регіону не містить заходів щодо безпеки кордону США, а цього вимагають республіканці.

Білий дім звинувачує Джонсона у тому, що він ставить «власну внутрішню політику вище безпеки американського народу», заявив Бейтс. Він наголосив, що відмовою від голосування спікер Джонсон «підриває обороноздатність України в час, коли Путін та його іранські союзники вбивають мирних мешканців».

Нагадаємо, Палата представників США пішла на канікули, не проголосувавши за законопроєкт щодо України.

Згодом стало відомо, що Байден зустрінеться зі спікером Палати представників через допомогу Україні.

Очільник США додав, що республіканці роблять велику помилку, виступаючи проти допомоги Україні, яка потрібна у війні з російськими окупантами.

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Теги: росія профспілка канікули фінансування законопроєкт США

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