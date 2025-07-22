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Уперше за рік нових ФОПів зареєстровано більше, ніж закрито

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Уперше за рік нових ФОПів зареєстровано більше, ніж закрито
На кожні 100 відкритих ФОПів припадало лише 62 закриття
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У другому кварталі 2025 року малий бізнес активізувався у всіх основних галузях

Малий бізнес в Україні почав відновлюватися. У другому кварталі вперше за останній рік кількість новостворених ФОПів перевищила кількість закритих: чистий приріст склав понад 34 тис. підприємців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouControl.

У квітні–червні цього року в Україні було зареєстровано майже 89,4 тис. нових ФОПів, що на 55% більше, ніж у першому кварталі. Водночас кількість закриттів скоротилася майже на половину – до 55 тис. Так, на кожні 100 відкритих ФОПів припадало лише 62 закриття. Таким чином, чистий приріст малого бізнесу склав понад 34 тис. підприємців.

Динаміка відкриття та закриття ФОПів
Динаміка відкриття та закриття ФОПів
інфографіка: YouControl

Галузевий розподіл

У другому кварталі 2025 року малий бізнес активізувався у всіх основних галузях. Десять провідних сфер зосередили понад 80% нових ФОПів і 86% закриттів.

Роздрібна торгівля стала головним драйвером: 31,4 тис. нових реєстрацій (+113% до І кварталу) та понад 14 тис. чистого приросту. ІТ-сфера – друга за кількістю нових ФОПів (9,9 тис.), показала помірне зростання (+14%) і також вийшла в плюс. Інші індивідуальні послуги – третя за масштабом категорія (9,6 тис. нових бізнесів). Також зросли реєстрації у транспорті, харчуванні, оптовій торгівлі, освіті, рекламі, медицині та агросекторі (приріст до +70%).

Водночас кількість закриттів у всіх сферах суттєво скоротилася. Хоча найбільше ФОПів закрилось у роздрібній торгівлі (17,1 тис.), ІТ (9,1 тис.) та сфері послуг (7 тис.), ці показники майже вдвічі менші, ніж у першому кварталі. У більшості галузей відкриттів було суттєво більше, ніж закриттів.

У другому кварталі 2025 року кількість закритих ФОПів суттєво зменшилася порівняно з початком року. Найбільше припинень зафіксовано в роздрібній торгівлі (17,1 тис.), але це вдвічі менше, ніж у січні-березні.

Також багато закриттів було в ІТ (9,1 тис.) та сфері індивідуальних послуг (7 тис.). Далі – транспорт, гуртова торгівля, громадське харчування, реклама та освіта.

У яких галузях відкривається найбільше ФОПів
У яких галузях відкривається найбільше ФОПів
інфографіка: YouControl

Регіональний зріз

Підприємницька активність зосереджена у Києві та промислових регіонах. Лідером за кількістю нових ФОПів став Київ – 11,6 тис. відкриттів, що на 36% більше, ніж у I кварталі. Серед областей перше місце посіла Дніпропетровщина – понад 8,1 тис. нових ФОПів. Далі йдуть Львівська (6,9 тис.), Одеська (6,8 тис.), Київська (6,6 тис.) та Харківська (6,5 тис.) області. Загалом на ці шість регіонів припало майже 50% усіх нових реєстрацій в Україні.

До топ-10 також увійшли Полтавська, Вінницька, Хмельницька та Волинська області, які продемонстрували стрімке зростання — наприклад, на Полтавщині кількість нових ФОПів удвічі перевищила показники попереднього кварталу.

Щодо закриттів – ситуація покращилася по всій країні. У Києві кількість припинених ФОПів знизилась удвічі – з 14,5 тис. до 7 тис., а чистий приріст склав +4,5 тис. У Дніпропетровській області – найбільше закриттів серед областей (4,9 тис.), проте також зафіксовано позитивне сальдо (+3,3 тис.).

Статистика відкриття і закриття ФОПів по регіонах
Статистика відкриття і закриття ФОПів по регіонах
інфографіка: YouControl

Нагадаємо, цього року 61% нових ФОПів відкрили жінки – 83,7 тис., а чоловіки – 39%, або 53,8 тисячі. Найчастіше підприємці обирають торгівлю – як роздрібну (39,5 тис. новостворених фізичних осіб-підприємців), так і гуртову (10,7 тис.).

Станом на середину червня 2025 року кількість фізичних осіб-підприємців зросла до 2 171 191. У порівнянні з травнем минулого року кількість ФОПів виросла на 70 535.

До слова, самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби.

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Теги: ФОП бізнес

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