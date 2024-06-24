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ДТЕК вводить нові графіки відключення світла на Дніпропетровщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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ДТЕК вводить нові графіки відключення світла на Дніпропетровщині
Раніше «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла у Дніпропетровській області
фото з відкритих джерел

24 червня з 19:00 для Дніпропетровської області запрацюють нові графіки стабілізаційних відключень електроенергії

Енергокомпанія ДТЕК вводить у понеділок, 24 червня, з 19:00 нові графіки відключень для Дніпропетровської області, які допоможуть краще проходити піки навантаження. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

«Сьогодні з 19:00 для Дніпропетровської області запрацюють нові графіки стабілізаційних відключень. Вони дозволять нам проходити піки навантажень більш прогнозовано», – йдеться у повідомленні.

Нові графіки матимуть три категорії відключень:

  • Темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає.
  • Світло-сіра зона – відключення світла можливі.
  • Біла зона – світло гарантовано є.

Як повідомлялося, з 13:00 у Дніпропетровській області було застосовано аварійні відключення.

Нагадаємо, у понеділок, 24 червня, «Укренерго» застосовуватиме графіки відключення світла по всій Україні протягом усієї доби. Однак згодом стало відомо, що з 19:00 обсяг обмежень буде більшим.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що в Україні наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію.

До слова, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив, що ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня. 

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Теги: електроенергія відключення ДТЕК Дніпропетровщина

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