Україна підписала з Литвою угоду щодо енергоефективності
Об’єднуємо зусилля з литовськими колегами у напрямку енергоефективності та декарбонізації!
Україна підписала меморандум про широку співпрацю з Міжнародним енергетичним кластером. МЕК – це об’єднання литовських компаній та наукових установ, що діють у координації з урядовими структурами цієї балтійської країни і працюють в сфері енергетики. Вже зараз вони націлені на реалізацію низки проєктів в нашій країні. Один з них – модернізація енергомережі до європейських стандартів в одному з регіонів України.
Про це повідомила голова Державного агенства з енергоефективності та енергозбереження Ганна Замазєєва.
«Зафіксували, що наш спільний спектр роботи буде дуже широким по таким напрямкам: енергоефективність, декарбонізація, альтернативні види палива та розвиток високоефективної когенерації», – йдеться у дописі Замазєєви.
Планується:
- максимально використати досвід Литви в енергоефективності, декарбонізації, біоенергетиці;
- залучати в Україні литовські знання та технології;
- працювати над проєктами і програмами з енергоефективності в будівлях, на об’єктах теплоенергетики, електроенергетики, житлово-комунального господарства, а також промислової та транспортної інфраструктури України.
За її словами, не обійшли увагою й адаптацію європейських стандартів до техніки й обладнання (екодизайн).
Представники МЕК готові швидко переходити до практичних дій та ділитися тим досвідом, який напрацювала Литва. Тим паче, що досвід дуже цікавий, зокрема у розвитку біоенергетики – частка альтернативних видів палива та відходів у централізованому теплопостачанні у цій країні за останні роки подвоїлася з 43% у 2012 р. до 82% у 2019 році.
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