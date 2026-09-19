Чоловік Тейлор Свіфт Тревіс Келсі став жертвою шахрайської схеми на $35 млн

Він разом з іншими спортсменами вклався у фонд, який по суті був фінансовою пірамідою

Зірка НФЛ та гравець «Канзас-Сіті Чіфс» Тревіс Келсі став одним із постраждалих від масштабної шахрайської схеми із загальною сумою збитків понад 35 мільйонів доларів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американські ЗМІ.

Фінансова піраміда, в яку потрапив Келсі

За даними американських ЗМІ, Сід Джавар у 2016-2023 роках залучив від інвесторів понад $35 млн, але вклав лише близько $10 млн. Решту коштів він використовував, зокрема, для виплат попереднім інвесторам та фінансування розкішного способу життя: він витрачав на приватні авіаперельоти, дорогі готелі та ресторани. Серед інвесторів його фонду Swiftarc був і Тревіс Келсі. За даними Forbes, разом із ним до фонду вкладали кошти баскетболісти Гарі Гарріс, Тім Гардавей-молодший та Мейсон Пламлі. Точні суми інвестицій спортсменів невідомі.

Джавар переконував клієнтів, що їхні гроші вкладаються у певні компанії. Водночас значну частину коштів він спрямував у пакистанську тютюнову компанію Philip Morris Pakistan. Коли вартість інвестицій почала падати, він, за даними прокуратури, приховував це від клієнтів і продовжував повідомляти їм про прибутки.

Намагання вплинути на вирок суду

Під час розгляду справи Джавар також намагався вплинути на майбутній вирок. Він заплатив консалтинговій компанії $10 тисяч за позитивну публікацію про себе, яку планували поширити серед читачів у районі проживання судді. Крім того, конгресмен Сем Грейвс надіслав судді лист із проханням призначити Джавару лише два роки ув’язнення.

Суддя зрештою призначив шахраю 11 років ув’язнення. Після відбуття покарання Джавар, який перебував у США нелегально, може бути депортований до Індії.

Нагадаємо, що американська співачка Тейлор Свіфт і зірка НФЛ Тревіс Келсі 3 липня одружилися в нью-йоркській арені «Медісон-сквер-гарден», зібравши на церемонії близько 1000 гостей.