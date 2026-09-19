Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чоловік Тейлор Свіфт Тревіс Келсі став жертвою шахрайської схеми на $35 млн

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Чоловік Тейлор Свіфт Тревіс Келсі став жертвою шахрайської схеми на $35 млн
Тревіс Келсі був одним з вкладників фонду Swiftarc
фото: EPA

Він разом з іншими спортсменами вклався у фонд, який по суті був фінансовою пірамідою

Зірка НФЛ та гравець «Канзас-Сіті Чіфс» Тревіс Келсі став одним із постраждалих від масштабної шахрайської схеми із загальною сумою збитків понад 35 мільйонів доларів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американські ЗМІ. 

Фінансова піраміда, в яку потрапив Келсі

За даними американських ЗМІ, Сід Джавар у 2016-2023 роках залучив від інвесторів понад $35 млн, але вклав лише близько $10 млн. Решту коштів він використовував, зокрема, для виплат попереднім інвесторам та фінансування розкішного способу життя: він витрачав на приватні авіаперельоти, дорогі готелі та ресторани. Серед інвесторів його фонду Swiftarc був і Тревіс Келсі. За даними Forbes, разом із ним до фонду вкладали кошти баскетболісти Гарі Гарріс, Тім Гардавей-молодший та Мейсон Пламлі. Точні суми інвестицій спортсменів невідомі.

Джавар переконував клієнтів, що їхні гроші вкладаються у певні компанії. Водночас значну частину коштів він спрямував у пакистанську тютюнову компанію Philip Morris Pakistan. Коли вартість інвестицій почала падати, він, за даними прокуратури, приховував це від клієнтів і продовжував повідомляти їм про прибутки.

Намагання вплинути на вирок суду

Під час розгляду справи Джавар також намагався вплинути на майбутній вирок. Він заплатив консалтинговій компанії $10 тисяч за позитивну публікацію про себе, яку планували поширити серед читачів у районі проживання судді. Крім того, конгресмен Сем Грейвс надіслав судді лист із проханням призначити Джавару лише два роки ув’язнення.

Суддя зрештою призначив шахраю 11 років ув’язнення. Після відбуття покарання Джавар, який перебував у США нелегально, може бути депортований до Індії.

Нагадаємо, що американська співачка Тейлор Свіфт і зірка НФЛ Тревіс Келсі 3 липня одружилися в нью-йоркській арені «Медісон-сквер-гарден», зібравши на церемонії близько 1000 гостей

Теги: гроші фінансування Тейлор Свіфт американський футбол шахрайство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США розблокували «пекельні санкції», друга спроба РФ збити літак Зеленського: головне за ніч 16 вересня
США розблокували «пекельні санкції», друга спроба РФ збити літак Зеленського: головне за ніч 16 вересня
16 вересня, 05:50
Компанія з березня обіцяє погасити борг, однак строки виплат щоразу переносять
Шахтарі окупованої Донеччини запланували акцію протесту: яка причина
15 вересня, 05:15
Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до роботи шахрайського колцентру, та коло потерпілих від його діяльності
У Луцьку ліквідовано шахрайський колцентр із щомісячним доходом близько $500 тисяч
8 вересня, 11:41
Національний банк оновив офіційний курс валют на 5 вересня 2026 року
Курс валют 5 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
5 вересня, 09:44
Росія почала економити на цивільних витратах заради продовження війни
Грошей на все не вистачило. Росія урізала цивільні витрати заради війни
28 серпня, 07:12
Військовослужбовцям розширили соціальні гарантії на період лікування
Військові не втратять грошове забезпечення через тривале лікування: що змінилося
26 серпня, 15:49
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 24 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
24 серпня, 07:05
Статус «Засновник сучасної держави Україна» можуть отримати 150-160 народних депутатів I скликання
Нардепи, які втекли до РФ, втратять в Україні почесний статус і привілеї
22 серпня, 21:16
Як ми змінюємо соціальний захист родин, що мають дітей з інвалідністю
Як ми змінюємо соціальний захист родин, що мають дітей з інвалідністю
19 серпня, 14:22

Новини

Чоловік Тейлор Свіфт Тревіс Келсі став жертвою шахрайської схеми на $35 млн
Чоловік Тейлор Свіфт Тревіс Келсі став жертвою шахрайської схеми на $35 млн
Легенді «Ліверпуля» та «Лідса» Макаллістеру загрожує банкрутство через податковий борг
Легенді «Ліверпуля» та «Лідса» Макаллістеру загрожує банкрутство через податковий борг
Баскетболістка збірної України Путра перебралася в європейський чемпіонат після сезону в США
Баскетболістка збірної України Путра перебралася в європейський чемпіонат після сезону в США
«Брентфорд» з Ярмолюком здобув розгромну перемогу над «Челсі»
«Брентфорд» з Ярмолюком здобув розгромну перемогу над «Челсі»
Англійський клуб випустив проблемну форму до вшанування трагічної авіакастрофи
Англійський клуб випустив проблемну форму до вшанування трагічної авіакастрофи
Донька легенди Формули-1 підставила брата: гонщику довелося платити штраф
Донька легенди Формули-1 підставила брата: гонщику довелося платити штраф

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
169K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 вересня 2026
147K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
106K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
Вчора, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua