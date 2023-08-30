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ЗМІ: Китайський постачальник Укргазвидобування є стабільним експортером труб у Росію

Христина Жиренко
glavcom.ua
ЗМІ: Китайський постачальник Укргазвидобування є стабільним експортером труб у Росію
Постачались переважно труби для газопроводів, безшовні стальні труби, муфти, зубчасті передачі
фото з відкритих джерел

База даних ImportGenius підтверджує: Tianjin Pipe Corporation співпрацює з РФ

Китайська компанія Tianjin Pipe Corporation, яка є постачальником державного Укргазвидобування, є стабільним експортером труб у Російську Федерацію.

Про це свідчать дані бази ImportGenius, яка синхронізує свою інформацію з Федеральної митною базою РФ.

Зокрема, у період після вторгнення росіян в Україну 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2022 року Tianjin Pipe Corporation здійснила 103 поставки продукції у Російську Федерацію. Згідно з базою даних ImportGenius, постачались переважно труби для газопроводів, безшовні стальні труби, муфти, зубчасті передачі.

Отримувачами продукції Tianjin Pipe Corporation у базі зазначені російські АО «Нинигаз» для ООО «Газпромпереработка Благовещенск», «Афіпський НПЗ», «Арктик СПГ 2», «Виксунський металургійний завод», «Девар Петро», «Компанія «Золотий океан», «Хайлон Петроліум Пайплайн», представництво «Шлюмберже Лоджелко Інк» та інші.

Раніше стало відомо, що Антимонопольний комітет України вперше підтвердив право державних замовників не розглядати тендерні пропозиції товарів від фігурантів реєстру «Міжнародних спонсорів війни», який веде НАЗК.

За даними платформи Prozorro, трубна продукція китайської Tianjin Pipe Corporation постачається в Україну через фірму-посередника Vorex LLC (США).

Теги: Укргазвидобування Китай росія

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