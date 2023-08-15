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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

В Кремлі вирішили, що Байден замало допомагає ЗСУ

glavcom.ua
«Краще жахливий кінець, ніж жах без кінця»
фото з відкритих джерел

Наступний етап ядерного шантажу: Кремль заявив, що має право націлювати на Вашингтон стратегічні ядерні ракети

Наступний етап ядерного шантажу: Кремль заявив, що має право націлювати на Вашингтон стратегічні ядерні ракети.

«Росія вважає, що угода зі США від 1994 року про ненацілювання один на одного стратегічних ядерних ракет носить хіба політичний характер і не створює для сторін будь-яких юридичних зобов'язань», – МЗС РФ.

При цьому МЗС вказав, що ядерна доктрина Росії вимагає «безперервного» ядерного стримування щодо країн і військових блоків, які розглядають РФ як потенційного противника, мають ядерну зброю, іншу зброю масового знищення або просто «значний бойовий потенціал».

В Кремлі вирішили, що Байден дійсно замало допомагає ЗСУ, тож додатково підштовхнули до більших і серйозніших військових поставок? Бо Білий дім точно не проігнорує черговий шантаж, тим більше який Кремль не полінувався оформити офіційно (а не просто як чергову репліку Путіна).

Розширення санкцій теж, поза сумнівом, буде. І нащо це було Путіну?

Дуже дивна провокація. Вже і там «втомились від війни»? Бо це вже схоже на принцип «краще жахливий кінець, ніж жах без кінця».

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Джерело
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Теги: росія війна США

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