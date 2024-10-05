«Економічне бронювання». Ми ризикуємо нанести удар по бойовому духу тих, хто на фронті
«Військові здебільшого різко проти – із зрозумілих причин. Їм ще так і не відповіли на питання про строк служби»
Дедалі активніше обговорюють так зване «економічне бронювання». Говорячи простіше – відродження середньовічної норми про те, що за певну суму можна на війну не йти. Хай ідуть ті, в кого нема.
Військові здебільшого різко проти – із зрозумілих причин. Їм ще так і не відповіли на питання про строк служби.
Виробничники, які не підпадають під ті чи інші критерії, виписані в законопроектах – а за дивним збігом обставин, це більшість виробництв реального сектору економіки – теж проти.
«За» ті, кому дозволяють доходи. Але так вийшло, що їхня діяльність у військовий час не дуже критична. І навіть податки вони сплачують так собі, часто знаходять всілякі «структурування» і «оптимізацію».
Залишається ще аргумент «усе одно відкуповуються, так хоч у бюджет платитимуть». Ще й сьогоднішні фото-відео хабарів, зібраних за ухилянство, дуже вчасні.
Аргумент – про безсилля контролю. Але нащо тоді платити правоохоронцям, ще й бронювати їх від фронту?
Також це аргумент про недієвість системи мобілізації. Як зробити її дієвою – казано-переказано. І на недоліки реагувати, і прозорою робити, і гарячі лінії забезпечувати, з показовим покаранням сваволі…
З цього всього – потужно нічого не робиться. Натомість готується важкий удар по конституційному (!) принципу справедливості, а також по бойовому духу тих, хто на фронті.
І отут хочеться згадати, що за Конституцією за мобілізацію у нас відповідають не депутати, і навіть не уряд. А особисто Президент України як Верховний Головнокомандувач, який має всю повноту інформації про потреби і мобілізації, і економіки – і має виступати з відповідними ініціативами.
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