На Чернігівщині фермер вирощує квадратні кавуни

Через те, що кавун потрібно тримати у спеціальній формі, його вага невелика – три-чотири кілограми

На полях фермерського господарства у селі Киселівка на Чернігівщині, окрім звичних сортів, цьогоріч вирощують жовті кавуни з жовтою шкіркою та квадратні кавуни. Співвласник цього господарства Сергій Ременець каже: вони руйнують стереотипи, експериментують та намагаються створити щось нове. Саму ідею з квадратними кавунами разом із товаришем побачили в Японії. Вага одного – до чотирьох кілограмів. Аби отримати результат, провели багато експериментів. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Зелений, який всередині червоний; зелений, який всередині жовтий; чорний ззовні, червоний всередині; світло-зелений – продовгуватий; «Єгипетський» – всередині рожевий. Та квадратний кавун», – показує урожай свого господарства фермер.

Кавун росте на полі у спеціальній формі фото: suspilne.media

Про квадратні кавуни каже: все почалося з того, що вони побачили, що є в Японії ринок квадратних кавунів.

«Там вони продаються, їх вирощують. Два роки тому я замовив спеціальні форми з оргскла. Увесь минулий рік тренувався, але у в мене з багатьох експериментів вийшов лише один кавун. Люди звикли кавун бачити в одній формі – зелений, круглий, червоний. А ми руйнуємо всі ці стереотипи, експериментуємо і робимо різні ноу-хау», – розповідає Сергій Ременець.

Фермер говорить: через те, що кавун потрібно тримати у спеціальній формі, його вага невелика – три-чотири кілограми.

«Як покласти, як поставити, де повинно бути сонце, повинна бути тінь чи ні. У нас шість форм. І ідея в тому, що коли один кавун у формі виріс, ти інший кавун у цю форму поставив. Знову у формі кавун виріс – знову ти інший кавун у цю форму поставив. Тобто у нас шість форм, і ми постійно по шість кавунів вирощуємо», – пояснює фермер.

Сергій Ременець пояснює, чим квадратні кавуни відрізняються від звичайних:

«Він відрізняється тільки тим, що, знаєте, є жарт з дитинства: «А навіщо квадратний кавун? Щоб він не покотився». Тобто відрізняється лише формою».

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Загалом цьогоріч на полях фермерського господарства у селі Киселівка засадили різними кавунами 18 гектарів землі. Планують зібрати близько восьми сотень тонн цієї ягоди.

Нагадаємо, станом на 23 липня вартість кавунів з місцевих господарств коливається в межах 5-14 грн/кг залежно від якості продукції й обсягів партії. На сьогодні відпускні ціни на кавуни вже в середньому на 28% нижчі, ніж наприкінці липня 2024 року.

Також улюблений літній продукт українців цьогоріч з'явиться на прилавках пізніше, ніж зазвичай. Холодна весна затримала дозрівання врожаю, а війна продовжує впливати на обсяги власного виробництва.