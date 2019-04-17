АМКУ втрутився в скандальні тендери Кропачева на державних шахтах



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ЗМІ розкрили корупційну схему, де держава змушена купувати китайське обладнання від «Сани Україна» для державних шахт за завищеними цінами

Антимонопольний комітет зобов'язав державні шахтоуправління «Селідоввугілля» і «Лисичанськвугілля» повернути ТОВ «Торговий дім «Контракт-Енерго» на торги

Адміністративна колегія Антимонопольного комітету України 12 квітня 2019 року зобов'язала державні шахтоуправління «Селідоввугілля» і «Лисичанськвугілля» повернути ТОВ «Торговий дім «Контракт-Енерго» на торги із закупівлі шахтного обладнання загальною вартістю 212,92 млн грн. Про це повідомила державний уповноважений АМКУ Агия Загребельського, пишуть «Наші гроші».

Торговий дім «Контракт-Енерго» не допустили до двох тендерів ДП «Селідоввугілля» на купівлю скребкового конвеєра і очисного комбайна і тендеру ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» на купівлю очисного комбайна. Підставою для відхилення було надання їм дозволу на застосування товару в небезпечних умовах, виданого не на ім'я виробника «T Machinery A.S.» (Чехія), а на ім'я його українського дочірнього підприємства ТОВ «ТМС» з Павлограда Дніпропетровської області.

Замість цього до тендерів допустили ТОВ «Сани Україна і ТОВ «Торрентс». При цьому останній за інформацією видання «Наші гроші» не отримував підрядів, а бере участь в тендерах лише з «Сани Україна».

Однак «Контракт-Енерго» оскаржило своє відхилення в Антимонопольному комітеті України.

Адміністративна колегія визнала відхилення щодо всіх тендерів необґрунтованим і зобов'язав замовників скасувати рішення про відсторонення учасника. В цілому «Контракт-Енерго» подав скарги проти свого відхилення з шести тендерів на державних шахтоуправліннях загальною очікуваною вартістю 446,97 млн грн. Скарги щодо 212,92 млн грн з них вже були розглянуті тендерною колегією АМКУ. Решта скарг будуть розглянуті 17, 18 і 22 квітня.

Нагадаємо, компанія «Сани Україна» зі статутним капіталом 1 тис. грн пропонувала обладнання виробництва «Sany Heavy Equipment Co Ltd» (Китай). Вона створена в квітні 2018 року і з того часу отримала державних підрядів на 756,03 млн грн. Кінцевими бенефіціарними власниками компанії є Карпачов Віталій Валерійович і його китайські партнери Ся Ху і Ху Лісін.

Раніше ЗМІ розкрили корупційну схему, де держава змушена купувати китайське обладнання від «Сани Україна» для державних шахт за завищеними цінами. За словами голови незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, державна вугільна галузь перебуває на межі виживання і повністю розграбована саме через корупційні схеми Віталія Кропачева.