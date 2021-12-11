Італія оштрафувала Amazon та Apple на €203 млн за змову

Італійський регулятор оштрафував Amazon на €68,7 млн, а Apple – на €134,5 млн

Управління з охорони конкуренції та ринку Італії оштрафувало американські компанії Amazon і Apple на загальну суму €203 млн за ймовірну антиконкурентну змову. Про це повідомляє Reuters.

За даними регулятора, американські гіганти в 2018 році домовилися не продавати продукцію Apple і Beats (підрозділ Apple з 2014 року) офіційним та неофіційним реселерам (продавцям) на італійському майданчику Amazon.it, що порушує правила Європейського Союзу.

За договором право продавати продукцію Apple отримали лише Amazon та ще кілька компаній. Італійський регулятор оштрафував Amazon на €68,7 мільйона, а Apple – на €134,5 мільйона. Також він зажадав скасувати обмеження та надати реселлерам справжніх продуктів Apple та Beats доступ до Amazon.it.

У Apple штраф назвали невиправданим і заявили, що обмеження гарантують клієнтам придбання справжніх пристроїв.

У Amazon теж закидають звинувачення, стверджуючи, що вони суперечать самій бізнес-моделі компанії. Обидві компанії оскаржать рішення у суді.

Також Google отримав штраф на $177 млн за монопольні зловживання.

Нагадаємо, найбільший у світі магазин заблокував тисячі продавців. Хто потрапив під удар.

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