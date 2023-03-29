Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ринок житла: експерти роз'яснили, що відбувається із цінами

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Ринок житла: експерти роз'яснили, що відбувається із цінами
фото ілюстративне
фото: poltava.to

Забудовники пропонують покупцям нерухомості у новобудовах знижки від 10% до 25%

Лише у 30% новобудов, які почали зводити до повномасштабного вторгнення, йдуть активні будівельні роботи за підсумками I кварталу 2023 року. Про це повідомив співзасновник та керівний партнер компанії INSPI Development. 

Володимир Семенцов зазначає, що близько 80% об'єктів, у яких йдуть роботи, вже на завершальній стадії готовності – понад 60-70% і вище. Інші 20% припадають на нові житлові комплекси, будівництво яких розпочалося з другої половини 2022 року. 

За словами експерта, найбільш активно зводять новобудови в обласних центрах на Заході України та у Києві – 35% та 30% об'єктів від загальної кількості. В Одесі, Дніпрі та Харкові теж йде будівництво, проте не так активно. 12%, 10% та 7% об'єктів, що будуються, припадають на ці міста. Інші 6% новобудов зводяться в інших обласних центрах.

Володимир Семенцов також зазначає, що за останні два місяці ціни на нерухомість у новобудовах залишаються стабільними: номінальна вартість зросла на 1-1,3% в гривневому еквіваленті. 

Експерт також назвав головні фактори, які впливають на збереження цін, серед них:

  • стабілізація в економіці країни за рахунок значної макрофінансової допомоги країн-партнерів
  • приборкана інфляція, що за січень-лютий склала лише 1,5%
  • відносна стабільність в енергосистемі України

«Більшість вітчизняних виробників будівельних матеріалів поступово поновлюють свою роботу, зокрема це стосується бетонних заводів. Розуміємо, що цей фактор позитивно впливає як на забезпечення будмайданчиків необхідними матеріалами, так і на цінову ситуацію: виробники, чудово усвідомлюючи наявні воєнні обставини, впроваджують досить гнучку, лояльну систему ціноутворення, тримаючи ціни в адекватних межах», – заявив Володимир Семенцов.

Щодо попиту, експерт зазначив, що на ринку з настанням весни помітне незначне пожвавлення після відносної нормалізації енергосистеми України. За словами експерта, близько 70% покупців зацікавлена в купівлі квартир на завершальних стадіях будівництва у відносно безпечних західних регіонах України. 

У той же час Володимир зазначив, що попит і досі залишається вкрай низьким. Його рівень складає 40% від рівня лютого 2022 року. 

«Програма доступного кредитування  «єОселя», на жаль, на цей час поки себе не виправдала. Адже кількість схвалених кредитів від жовтня 2022 року становить лише 0,5% (з понад 46 тис. заявок), а на первинний ринок припадає взагалі лише кілька десятків угод. Проте за певного вдосконалення цієї програми (насамперед йдеться про механізми ухвалення рішень про надання кредиту та відповідного фінансування) вона може суттєво збільшити кількість угод на ринку нерухомості, з яких щонайменше 10% може припасти на первинний ринок», – додав експерт.

За словами Володимира, забудовники надають реальним покупцям значні знижки – від 10% до 25%. Розмір пропозиції залежить від собівартості будівництва, регіону, стадії готовності об'єкта та фінансових можливостей продовжувати будівництво без прив'язки до рівня продажів.

Проте Володимир вважає, що за наступні два місяці попит навряд чи суттєво зросте. Але, на його думку, Закон про компенсацію зруйнованого житла внаслідок бойових дій, спричинених агресією Російської Федерації збільшить попит на первинному ринку на 10-15%.

«Водночас, щоб сертифікати стали дієвими і громадяни почали їх масово вкладали саме у первинний ринок житла, потрібно, щоб запрацювали передбачені механізми отримання компенсації: багато що залежить від ефективності роботи комісій, що ухвалюватимуть рішення про компенсацію, справедливий механізм оцінки пошкодженого чи зруйнованого житла, а також, що найголовніше, - відповідні кошти в держбюджеті для фінансування цього закону», – підкресли експерт. 

Нагадаємо, що нещодавно президент підписав Закон про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Цей закон впроваджує майнові сертифікати, які можна буде використати, аби придбати житло на первинному ринку.

Теги: інфляція нерухомість будівництво ринок закон фінансування житло президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збільшення військової допомоги Україні: Байден вирушає до Канади, деталі
Збільшення військової допомоги Україні: Байден вирушає до Канади, деталі
23 березня, 19:30
Незвичний сувенір та нагороди військовим: деталі візиту Зеленського на Херсонщину (фото)
Незвичний сувенір та нагороди військовим: деталі візиту Зеленського на Херсонщину (фото)
23 березня, 14:31
Відео з її промовою Скабєєвої розлетілося в мережі
Пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику через поїздку Зеленського в Бахмут (відео)
23 березня, 10:08
Санкції передбачають заборону на в'їзд до Молдови, блокування банківських рахунків або активів тих осіб, які так чи інакше причетні до агресії проти України
Молдова анонсувала введення санкцій проти осіб, причетних до вторгнення в Україну
19 березня, 20:57
Компенсація за зруйноване та пошкоджене житло: хто може її отримати
Компенсація за зруйноване та пошкоджене житло: хто може її отримати
18 березня, 03:14
Трамп підтримав політику Путіна
Трамп підтримав політику Путіна
14 березня, 13:38
Уряд анонсував зведення фортифікаційних споруд в окремих областях
Уряд анонсував зведення фортифікаційних споруд в окремих областях
10 березня, 16:06
Зеленський посмертно нагородив легендарного воїна Да Вінчі (відео)
Зеленський посмертно нагородив легендарного воїна Да Вінчі (відео)
10 березня, 15:08
Нам доведеться відбудовувати країну
Десять проблем, які треба вирішувати після війни
9 березня, 13:24

Суспільство

Ринок житла: експерти роз'яснили, що відбувається із цінами
Ринок житла: експерти роз'яснили, що відбувається із цінами
29 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
29 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Начальник донецької поліції розповів про «дітей-мауглі» на лінії фронту
Начальник донецької поліції розповів про «дітей-мауглі» на лінії фронту
Військовий напередодні Великодня показав промовисте фото та звернувся до українців
Військовий напередодні Великодня показав промовисте фото та звернувся до українців
«Укрзалізниця» змінила правила повернення вартості квитків: деталі
«Укрзалізниця» змінила правила повернення вартості квитків: деталі
Ракетні удари по Хмельницькому: вперше за війну постраждалі отримали компенсацію
Ракетні удари по Хмельницькому: вперше за війну постраждалі отримали компенсацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Як чоловіки тікають за кордон? Опитування показало невтішні результати
36K
Кремль хоче перемовин із фіксацією нічиєї у війні
21K
Окупант, який віддав наказ бомбити драмтеатр в Маріуполі, виявився уродженцем України
15K
Скандал у Дніпрі. Філатов заблокував доступ державних аудиторів до міськради
14K
Диверсія на «Північних потоках». Росіяни погано приховали сліди
6027
Нічна атака на Київ: рятувальники показали наслідки ударів дронами

Новини

Вдарив кулаком по обличчю, задушив і втік: мешканець Хмельничини отримав 9 років тюрми
Сьогодні, 05:15
Міністр з питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук різко звернулася до росіян, деталі
Сьогодні, 04:21
Канада готова додатково виділити Україні $1,5 млрд фінансової допомоги (документ)
Сьогодні, 04:15
Кабмін затвердив нові тарифи на світло у квітні. Що змінилося? Деталі
Сьогодні, 03:43
Сонце, якого ви ще не бачили: оприлюднено нові фото
Сьогодні, 03:00
Конкурент Starlink Завершив розгортання супутникового угруповання
Сьогодні, 02:44

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту