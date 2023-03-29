Ринок житла: експерти роз'яснили, що відбувається із цінами

Забудовники пропонують покупцям нерухомості у новобудовах знижки від 10% до 25%

Лише у 30% новобудов, які почали зводити до повномасштабного вторгнення, йдуть активні будівельні роботи за підсумками I кварталу 2023 року. Про це повідомив співзасновник та керівний партнер компанії INSPI Development.

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Володимир Семенцов зазначає, що близько 80% об'єктів, у яких йдуть роботи, вже на завершальній стадії готовності – понад 60-70% і вище. Інші 20% припадають на нові житлові комплекси, будівництво яких розпочалося з другої половини 2022 року.

За словами експерта, найбільш активно зводять новобудови в обласних центрах на Заході України та у Києві – 35% та 30% об'єктів від загальної кількості. В Одесі, Дніпрі та Харкові теж йде будівництво, проте не так активно. 12%, 10% та 7% об'єктів, що будуються, припадають на ці міста. Інші 6% новобудов зводяться в інших обласних центрах.

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Володимир Семенцов також зазначає, що за останні два місяці ціни на нерухомість у новобудовах залишаються стабільними: номінальна вартість зросла на 1-1,3% в гривневому еквіваленті.

Експерт також назвав головні фактори, які впливають на збереження цін, серед них:

стабілізація в економіці країни за рахунок значної макрофінансової допомоги країн-партнерів

приборкана інфляція, що за січень-лютий склала лише 1,5%

відносна стабільність в енергосистемі України

«Більшість вітчизняних виробників будівельних матеріалів поступово поновлюють свою роботу, зокрема це стосується бетонних заводів. Розуміємо, що цей фактор позитивно впливає як на забезпечення будмайданчиків необхідними матеріалами, так і на цінову ситуацію: виробники, чудово усвідомлюючи наявні воєнні обставини, впроваджують досить гнучку, лояльну систему ціноутворення, тримаючи ціни в адекватних межах», – заявив Володимир Семенцов.

Щодо попиту, експерт зазначив, що на ринку з настанням весни помітне незначне пожвавлення після відносної нормалізації енергосистеми України. За словами експерта, близько 70% покупців зацікавлена в купівлі квартир на завершальних стадіях будівництва у відносно безпечних західних регіонах України.

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У той же час Володимир зазначив, що попит і досі залишається вкрай низьким. Його рівень складає 40% від рівня лютого 2022 року.

«Програма доступного кредитування «єОселя», на жаль, на цей час поки себе не виправдала. Адже кількість схвалених кредитів від жовтня 2022 року становить лише 0,5% (з понад 46 тис. заявок), а на первинний ринок припадає взагалі лише кілька десятків угод. Проте за певного вдосконалення цієї програми (насамперед йдеться про механізми ухвалення рішень про надання кредиту та відповідного фінансування) вона може суттєво збільшити кількість угод на ринку нерухомості, з яких щонайменше 10% може припасти на первинний ринок», – додав експерт.

За словами Володимира, забудовники надають реальним покупцям значні знижки – від 10% до 25%. Розмір пропозиції залежить від собівартості будівництва, регіону, стадії готовності об'єкта та фінансових можливостей продовжувати будівництво без прив'язки до рівня продажів.

Проте Володимир вважає, що за наступні два місяці попит навряд чи суттєво зросте. Але, на його думку, Закон про компенсацію зруйнованого житла внаслідок бойових дій, спричинених агресією Російської Федерації збільшить попит на первинному ринку на 10-15%.

«Водночас, щоб сертифікати стали дієвими і громадяни почали їх масово вкладали саме у первинний ринок житла, потрібно, щоб запрацювали передбачені механізми отримання компенсації: багато що залежить від ефективності роботи комісій, що ухвалюватимуть рішення про компенсацію, справедливий механізм оцінки пошкодженого чи зруйнованого житла, а також, що найголовніше, - відповідні кошти в держбюджеті для фінансування цього закону», – підкресли експерт.

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Нагадаємо, що нещодавно президент підписав Закон про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Цей закон впроваджує майнові сертифікати, які можна буде використати, аби придбати житло на первинному ринку.