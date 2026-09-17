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Пальне в Україні стрімко дорожчає попри стабільні ціни на нафту: експерт пояснив причину

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Пальне в Україні стрімко дорожчає попри стабільні ціни на нафту: експерт пояснив причину
У країнах ЄС паливні компанії пояснюють, з чого складається ціна бензину та дизеля і чому вона змінюється
фото: glavcom.ua

Ціни на пальне в Україні не завжди відповідають динаміці світових цін на нафту

За нафтових котирувань близько $110 за барель бензин і дизель в Україні зараз коштують за літр значно дорожче, ніж раніше за такої самої ціни на нафту. Науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев вважає, що це ставить питання до того, як формується вартість пального в Україні. Про це він розповів в ефірі Українського Радіо, передає «Главком».
 

Чому за такої самої ціни на нафту бензин раніше був дешевшим

Рябцев навів у приклад період, коли нафтові котирування також перебували на рівні близько $110 за барель.

За його словами, тоді дизельне пальне коштувало близько 87 грн за літр, а бензин – 75 грн. Нині, за схожого рівня котирувань, обидва види пального коштують на 10–15 грн дорожче.

«Зараз той самий рівень котирувань, але і бензин, і дизельне паливо коштує на 10–15 гривень дорожче. І виникає питання: ви як то рахуєте? Тобто, що це таке?» – сказав експерт.

Чому в Україні пальне дорожчає

На думку Рябцева, в Україні ціни можуть підвищуватися не лише через фактичну зміну вартості нафтопродуктів та інших витрат, а й під впливом інформаційних приводів та прогнозів щодо можливого подорожчання.

Водночас він не погоджується з поясненням, що український ринок просто повторює європейські тенденції. На його думку, порівнювати лише темпи зростання цін некоректно. Потрібно також дивитися на доходи населення та витрати, які мають паливні компанії в різних країнах.

Окремо Рябцев звернув увагу на позицію Антимонопольного комітету України. За його словами, після чергового подорожчання пального голова АМКУ пояснює зміну цін ситуацією на світовому та європейському ринках.

Експерт вважає, що такого пояснення недостатньо. Він наголошує: навіть за однакової динаміки світових цін умови роботи паливного ринку та рівень доходів споживачів в Україні й країнах Європи відрізняються.

Як у Європі пояснюють ціну пального

Рябцев навів приклад із країн Європейського Союзу. За його словами, паливні компанії там показують на своїх сайтах, з чого складається ціна бензину та дизеля.

Якщо ціна змінюється, компанія має пояснити, що саме подорожчало і як це вплинуло на вартість пального.

«Це не має жодного стосунку до якоїсь комерційної таємниці, тому що структура – вона у відсотках», – сказав експерт.

Рябцев вважає, що так само варто зробити і в Україні. Тоді водії розумітимуть, чому змінюється ціна на заправці.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що станом на 17 вересня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 89,13 грн за літр, дизельного пального – 98,56 грн за літр.

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Теги: бензин ціни АЗС пальне

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