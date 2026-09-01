В Україні дорожчають дині

Подорожчання динь пов’язано із сезонним скороченням пропозиції та активним попитом покупців

В українських господарствах зафіксовано істотне підвищення вартості динь – ціни зросли в середньому на 37% порівняно з минулим тижнем. Про це пише «Главком» із посиланням на EastFruit.

Зараз оптові партії фруктів реалізують прямо з полів по 10-20 грн за кг, тоді як раніше ціновий максимум не перевищував 15 грн. Головним чинником подорожчання стало сезонне скорочення пропозиції, оскільки на півдні збір врожаю вже завершується, а через несприятливу погоду погіршилася якість частини продукції.

Попри це, високий споживчий попит тримає ринок у тонусі, хоча поточна вартість динь усе одно залишається на 46% нижчою за показники аналогічного періоду минулого року.

Як відомо, диня має високу харчову цінність, адже на 90% складається з води та добре вмовує спрагу в спеку. Її м'якоть багата на вітамін С, який зміцнює імунітет та сприяє синтезу колагену, а також калій, що підтримує роботу м'язів, нервової системи та тиск. Завдяки низькій калорійності – всього 30-40 ккал на 100 гр – і наявності харчових волокон для травлення, вона чудово підходить для легкого перекусу.

Утім, через вміст цукрів людям із діабетом варто контролювати порції, а власникам чутливого шлунка слід споживати фрукт помірно, щоб уникнути дискомфорту чи здуття.

Нагадаємо, на українському ринку спостерігається суттєвий надлишок пропозиції слив із місцевих господарств, що спричинило різке падіння цін.

Наразі ціни на місцеву сливу варіюються в межах 15-35 грн/кг ($0,34-0,79/кг). Це в середньому на 24% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня, та відповідає падінню на 24% порівняно з кінцем серпня минулого року.