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Російський безпілотник влучив по АЗС в Харкові

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Російський безпілотник влучив по АЗС в Харкові
Харків потрапив під атаку БпЛА
фото з відкритих джерел

АЗС знаходиться в Індустріальному районі

Вночі 18 серпня російська терористична армія завдала удару безпілотником по території Харкова. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає «Главком».

Ворожий дрон влучив у автозаправну станцію в Індустріальному районі міста. Інформація щодо масштабів руйнувань, виникнення пожежі та можливих постраждалих уточнюється.

«Зафіксовано влучання ворожого дрону по АЗС в Індустріальному районі. Деталі зʼясовуємо», – написав Ігор Терехов.

Як відомо, цього року росіяни методично приступили до знищення АЗС на прифронтових територіях і навіть глибше в тилу. За даними аналітиків-осінтерів, окупанти «винесли» понад 160 автозаправних станцій.

Нагадаємо, останні тижні світовий ринок нафти знову перебуває під тиском геополітичної напруги. Загострення між США та Іраном, атаки на судноплавство у Червоному морі та ризики для Ормузької протоки вже позначилися на вартості нафти й нафтопродуктів.

Також експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар вважає, що попри нинішнє подорожчання пального, говорити про бензин по 100 грн за літр поки що передчасно. Подальша ситуація залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході та цін на європейському ринку нафтопродуктів. 

До слова, унаслідок атаки російських безпілотників в Опішнянській громаді Полтавської області знищені всі автозаправні станції. Також пошкоджено чотири приватні домоволодіння. Про це повідомив голова громади Микола Різник.

За його словами, заправки повністю зруйновані та не підлягають відновленню. «Сьогодні вночі повиносили нам всі заправки в Опішнянській громаді. Не залишилось у нас відновлення, не підлягають, рознесли «шахедами»», – сказав Різник.

Теги: АЗС Ігор Терехов Харків

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