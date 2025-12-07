«Батьківщина» ініціює запровадження мораторію на підвищення податків для малого та середнього бізнесу
Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розкритикувала ідею влади запровадити ПДВ для ФОПів, які мають річний дохід 1 мільйон гривень. Про це вона повідомила у відео на своєму YouTube-каналі.
На її переконання, у воюючій країні не можуть бути створені сприятливі умови для олігархів і водночас запроваджуватися підвищення податків для малих підприємців.
«Влада придумала ефективний інструмент ліквідації середнього класу в Україні. Вони задумали завдати удар в саме серце України з тилу. Вони планують запровадити ПДВ для підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень. І от всі вони отримають зростання податків фактично втричі!» – наголосила Юлія Тимошенко.
За її прогнозами, під удар потраплять 250 тисяч малих підприємств.
«Внаслідок цієї «новації» запровадження ПДВ для ФОПів третина малого бізнесу не витримає і закриється», – застерегла Юлія Тимошенко.
Лідерка «Батьківщини» наголошує, що для малого бізнесу мають бути запропоновані ефективні механізми для роботи й розвитку, адже саме мікропідприємці є фундаментом сильної економіки.
Вона пообіцяла, що її команда зірве плани влади зі знищення малого і середнього бізнесу.
«Наша команда вже зараз подає до Верховної Ради законопроєкт про введення мораторію на підвищення податків або введення нових податків для ФОПів. І ми зробимо все для того, щоб цей законопроєкт був ухвалений найближчим часом», – повідомила лідерка «Батьківщини».
За її словами, влада маніпулює, коли виправдовує введення ПДВ для ФОПів «необхідністю наповнення бюджету», адже якщо його буде введено, то малі підприємці просто припинять існувати.
«Мета – не в поповненні бюджету, а в знищенні української нації! Економічними методами», – пояснила Юлія Тимошенко та запевнила, що фракція «Батьківщина» в парламенті продовжить захищати малий бізнес та не дозволить владі знищити середній клас.
