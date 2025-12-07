«Батьківщина» ініціює запровадження мораторію на підвищення податків для малого та середнього бізнесу

За прогнозами Тимошенко, під удар потраплять 250 тисяч малих підприємств

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розкритикувала ідею влади запровадити ПДВ для ФОПів, які мають річний дохід 1 мільйон гривень. Про це вона повідомила у відео на своєму YouTube-каналі.

На її переконання, у воюючій країні не можуть бути створені сприятливі умови для олігархів і водночас запроваджуватися підвищення податків для малих підприємців.

«Влада придумала ефективний інструмент ліквідації середнього класу в Україні. Вони задумали завдати удар в саме серце України з тилу. Вони планують запровадити ПДВ для підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень. І от всі вони отримають зростання податків фактично втричі!» – наголосила Юлія Тимошенко.

«Внаслідок цієї «новації» запровадження ПДВ для ФОПів третина малого бізнесу не витримає і закриється», – застерегла Юлія Тимошенко.

Лідерка «Батьківщини» наголошує, що для малого бізнесу мають бути запропоновані ефективні механізми для роботи й розвитку, адже саме мікропідприємці є фундаментом сильної економіки.

Вона пообіцяла, що її команда зірве плани влади зі знищення малого і середнього бізнесу.

«Наша команда вже зараз подає до Верховної Ради законопроєкт про введення мораторію на підвищення податків або введення нових податків для ФОПів. І ми зробимо все для того, щоб цей законопроєкт був ухвалений найближчим часом», – повідомила лідерка «Батьківщини».

За її словами, влада маніпулює, коли виправдовує введення ПДВ для ФОПів «необхідністю наповнення бюджету», адже якщо його буде введено, то малі підприємці просто припинять існувати.

«Мета – не в поповненні бюджету, а в знищенні української нації! Економічними методами», – пояснила Юлія Тимошенко та запевнила, що фракція «Батьківщина» в парламенті продовжить захищати малий бізнес та не дозволить владі знищити середній клас.

Нагадаємо, що політична партія «Батьківщина» закликає створити коаліцію та уряд національної єдності.