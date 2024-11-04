Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Лікарні отримали критичне обладнання від молодіжної ініціативи «Надія» та Фонду Дениса Парамонова

Волонтерська ініціатива
Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Лікарні отримали критичне обладнання від молодіжної ініціативи «Надія» та Фонду Дениса Парамонова

«Без гемодіалізу людина може жити тиждень-два»

БФ молодіжної ініціативи «Надія» та Фонд Дениса Парамонова забезпечили апаратом «штучна нирка» лікарню в Івано-Франківську. Раніше десять таких апаратів для порятунку пацієнтів вже отримали медичні заклади Вінниці, Запоріжжя, Покровська та Чернігова. Про це повідомляє пресслужба Фонда Дениса Парамонова.

Наразі серед військових дуже часто спостерігаються компресійні синдроми та гостріпошкодження нирок в умовах бойових дій. Особливо ця проблема розповсюджена у військовихпри crush-синдромі, що ще називають турнікетним синдромом або синдромом тривалого стиснення.

За словами заступника парламентського Комітету з питань здоровʼя нації, голови наглядової ради Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» Валерія Дубіля, гемодіаліз — життєво необхідна процедура, коли власні нирки вже не працюють.

«Без гемодіалізу людина може жити тиждень-два. Повністю відмінити цю процедуру – смерть для пацієнта. Навіть під час бойових дій і війни наші українські лікарі проводять операції по трансплантації нирок. Коли до нас звернулися із проханням забезпечити лікарню цим апаратом – ми відгукнулися та допомогли», – сказав Валерій Дубіль.

То ж тепер одна з лікарень Івано-Франківська, де також лікуються військові, має сучасний апарат «штучна нирка». У свою чергу засновник благодійного фонду та меценат Денис Парамонов зазначив, що лише спільними зусиллями благодійників можна забезпечити усім необхідним медичним обладнанням ще більше лікарень.

«Ми щодня працюємо над тим, щоб українські лікарні отримували лише найкраще та сучасне обладнання, – каже Денис Парамонов. – Як тільки отримуємо відповідне прохання від лікарів, разом з партнерами одразу починаємо знаходити можливість, як доставити те чи інше обладнання для медзакладу, що цього потребує. Підтримка лікарів сьогодні є дуже важливою, адже вони й так працюють понаднормово, щоб врятувати якомога більше пацієнтів».

Окрім забезпечення лікарні Івано-Франківська апаратом «штучна нирка», Благодійний фонд Дениса Парамонова та БФ молодіжної ініціативи «Надія» разом з волонтерами також передали чергову партію критичної медицини в інші закладиохорони здоровʼя Івано-Франківщини. Йдеться, наприклад, про аргоноплазматичний коагулятор, крісла колісні, медичні витратні матеріали, вітамінні комплекси від Revival Fondation та GeriCare.

В рамках гуманітарної місії, волонтери також передали допомогу Головному управлінню Національної поліції в Івано-Франківській області. Поліцейські отримали для виконання завдань засоби генерації та накопичення електроенергії, Starlink, вітамінні комплекси та технологічні наплічники.

«Я щиро вдячний команді волонтерів «Надії», а також всім друзям й партнерам, які системно підтримують медичну галузь України. Зокрема: Василю Битченку, Максиму Літвінову, Енді Еванджело та YouTube-блогеру НАХІБА. Також дякую Благодійному фонду Дениса Парамонова, Роману Бочкалі, БФ Батальйон Волонтер, Ігорю Коржу, Дмитру Нікітіну та Людмилі Русаліній. Лише разом, обʼєднавши всі зусилля ми – потужна сила, яку неможливо здолати», – резюмував Валерій Дубіль.

Лікарні отримали критичне обладнання від молодіжної ініціативи «Надія» та Фонду Дениса Парамонова фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що київський «Охматдит» отримає 1 млн грн на відновлення від мецената Дениса Парамонова та SMK Group.

Благодійний фонд Дениса Парамонова раніше також допомагав «Охматдиту» новітнім медичним оснащенням. Крім цього, сучасне обладнання від Фонду отримували й інші дитячі медичні заклади України, зокрема, і львівський «Охматдит» якому було передано ендоскопічне обладнання на 300 тис. грн.

Також раніше лікарні, що розташовані у безпосередній близькості до лінії фронту у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Чернігівській областях, отримали у своє розпорядження потрібне новітнє медичне обладнання – апарати для штучної вентиляції легень, штучні нирки, апарати для непрямого масажу серця.

Теги: Запоріжжя волонтер військові Охматдит меценат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Момент підриву понтонної переправи
ЗСУ підірвали понтонну переправу на Луганщині (відео)
4 жовтня, 14:01
Триває 955-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 5 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
5 жовтня, 08:12
ЦАХАЛ веде наземну операцію на півдні Лівану
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію більше 400 бойовиків «Хезболли», багато з них командири
5 жовтня, 15:52
ЦАХАЛ вдарив авіацією по Бейруту
Ізраїльська авіація вдарила по штаб-квартирі розвідки «Хезболли» у Бейруті
8 жовтня, 00:15
Момент вибуху російської машини «Град»
Нацгвардійці під Покровськом знищили ворожий «Град» із боєкомплектом
15 жовтня, 00:31
Навчання НАТО
ВМС України вперше взяли участь у масштабних навчаннях НАТО
21 жовтня, 22:35
ЗСУ перетворили коротку ділянку шосе в Курській області Росії на «дорогу смерті»
ЗСУ створили в Курській області «дорогу смерті»: деталі від Forbes
26 жовтня, 15:36
Представник церкви баптистів відмовився отримувати повістку на мобілізацію, оскільки «його віра забороняє тримати зброю та вбивати людей»
Баптист відмовився воювати, бо «віра забороняє вбивати людей». Суд ухвалив вирок
Вчора, 17:30
Уряд вніс зміни до Положення про добровольчі формування територіальних громад
Уряд надав командувачу Сил ТрО додаткові повноваження: деталі
1 листопада, 22:11

Здоров'я

Стало відомо, скільки компаній в Україні мають право надавати медичні послуги
Стало відомо, скільки компаній в Україні мають право надавати медичні послуги
Лікарні отримали критичне обладнання від молодіжної ініціативи «Надія» та Фонду Дениса Парамонова
Лікарні отримали критичне обладнання від молодіжної ініціативи «Надія» та Фонду Дениса Парамонова
Прогноз магнітних бур на 3-5 листопада: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 3-5 листопада: якою буде сонячна активність
«Бодіпозитив – шкідливий тренд». Розмова з ендокринологом про війну, стрес, діабет та ожиріння
«Бодіпозитив – шкідливий тренд». Розмова з ендокринологом про війну, стрес, діабет та ожиріння
Учені створили цифрових двійників пацієнтів: як це допоможе у лікуванні раку
Учені створили цифрових двійників пацієнтів: як це допоможе у лікуванні раку
Львівська обласна лікарня запровадила платне транспортування «швидкою»: скільки коштує
Львівська обласна лікарня запровадила платне транспортування «швидкою»: скільки коштує

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
«Доведеться підписувати капітуляцію»: ветеран ЗСУ зробив різку заяву
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
39K
В одному з українських міст випав перший сніг
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2024
13K
Смертельна аварія на столичних Теремках: автобус трощив усе на своєму шляху (відео)
12K
47-річний український співак зізнався, що живе з мамою

Новини

Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві тривога тривала більше пів години
Сьогодні, 02:33
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Вчора, 06:38

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua