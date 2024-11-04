Лікарні отримали критичне обладнання від молодіжної ініціативи «Надія» та Фонду Дениса Парамонова

«Без гемодіалізу людина може жити тиждень-два»

БФ молодіжної ініціативи «Надія» та Фонд Дениса Парамонова забезпечили апаратом «штучна нирка» лікарню в Івано-Франківську. Раніше десять таких апаратів для порятунку пацієнтів вже отримали медичні заклади Вінниці, Запоріжжя, Покровська та Чернігова. Про це повідомляє пресслужба Фонда Дениса Парамонова.

Наразі серед військових дуже часто спостерігаються компресійні синдроми та гостріпошкодження нирок в умовах бойових дій. Особливо ця проблема розповсюджена у військовихпри crush-синдромі, що ще називають турнікетним синдромом або синдромом тривалого стиснення.

За словами заступника парламентського Комітету з питань здоровʼя нації, голови наглядової ради Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» Валерія Дубіля, гемодіаліз — життєво необхідна процедура, коли власні нирки вже не працюють.

«Без гемодіалізу людина може жити тиждень-два. Повністю відмінити цю процедуру – смерть для пацієнта. Навіть під час бойових дій і війни наші українські лікарі проводять операції по трансплантації нирок. Коли до нас звернулися із проханням забезпечити лікарню цим апаратом – ми відгукнулися та допомогли», – сказав Валерій Дубіль.

То ж тепер одна з лікарень Івано-Франківська, де також лікуються військові, має сучасний апарат «штучна нирка». У свою чергу засновник благодійного фонду та меценат Денис Парамонов зазначив, що лише спільними зусиллями благодійників можна забезпечити усім необхідним медичним обладнанням ще більше лікарень.

«Ми щодня працюємо над тим, щоб українські лікарні отримували лише найкраще та сучасне обладнання, – каже Денис Парамонов. – Як тільки отримуємо відповідне прохання від лікарів, разом з партнерами одразу починаємо знаходити можливість, як доставити те чи інше обладнання для медзакладу, що цього потребує. Підтримка лікарів сьогодні є дуже важливою, адже вони й так працюють понаднормово, щоб врятувати якомога більше пацієнтів».

Окрім забезпечення лікарні Івано-Франківська апаратом «штучна нирка», Благодійний фонд Дениса Парамонова та БФ молодіжної ініціативи «Надія» разом з волонтерами також передали чергову партію критичної медицини в інші закладиохорони здоровʼя Івано-Франківщини. Йдеться, наприклад, про аргоноплазматичний коагулятор, крісла колісні, медичні витратні матеріали, вітамінні комплекси від Revival Fondation та GeriCare.

В рамках гуманітарної місії, волонтери також передали допомогу Головному управлінню Національної поліції в Івано-Франківській області. Поліцейські отримали для виконання завдань засоби генерації та накопичення електроенергії, Starlink, вітамінні комплекси та технологічні наплічники.

«Я щиро вдячний команді волонтерів «Надії», а також всім друзям й партнерам, які системно підтримують медичну галузь України. Зокрема: Василю Битченку, Максиму Літвінову, Енді Еванджело та YouTube-блогеру НАХІБА. Також дякую Благодійному фонду Дениса Парамонова, Роману Бочкалі, БФ Батальйон Волонтер, Ігорю Коржу, Дмитру Нікітіну та Людмилі Русаліній. Лише разом, обʼєднавши всі зусилля ми – потужна сила, яку неможливо здолати», – резюмував Валерій Дубіль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що київський «Охматдит» отримає 1 млн грн на відновлення від мецената Дениса Парамонова та SMK Group.

Благодійний фонд Дениса Парамонова раніше також допомагав «Охматдиту» новітнім медичним оснащенням. Крім цього, сучасне обладнання від Фонду отримували й інші дитячі медичні заклади України, зокрема, і львівський «Охматдит» якому було передано ендоскопічне обладнання на 300 тис. грн.

Також раніше лікарні, що розташовані у безпосередній близькості до лінії фронту у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Чернігівській областях, отримали у своє розпорядження потрібне новітнє медичне обладнання – апарати для штучної вентиляції легень, штучні нирки, апарати для непрямого масажу серця.