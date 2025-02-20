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Відключення світла 21 лютого: як і для кого діятимуть графіки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відключення світла 21 лютого: як і для кого діятимуть графіки
Відключення побутових споживачів не прогнозується
фото: glavcom.ua

Відключення електроенергії пов'язане з російськими атаками на енергетику України

Завтра, 21 лютого, відключення електроенергії діятимуть для промисловості та бізнесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Коли діятимуть відключення світла:

  • 06:00 – 20:00.

Водночас обмеження побутових споживачів наразі не прогнозується. Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

«Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – зазначає «Укренерго».

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Нагадаємо, сьогодні, 20 лютого, діють відключення світла для промисловості та бізнесу. Водночас відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

Як повідомлялося, американська сторона запропонувала запровадити мораторій на атаки по енергетичних обʼєктах України та Російської Федерації.

До слова, компанія «Укренерго» після внесення змін у законодавство отримала можливість врегулювати проблеми боргів на ринку електроенергії та покращити платіжну дисципліну.

Як зазначили у компанії, з метою покращення боргової ситуації на ринку електроенергії – «Укренерго» спрямує отриманий дохід з тарифу на диспетчерське управління у 2023-2024 роках для погашення заборгованості на балансуючому ринку (45%); перед ДП «Гарантований покупець» (45%) та за вироблену електроенергію власникам побутових СЕС (10%). Раніше голова компанії Олексій Брехт зазначав, що мова йде про розподіл зекономлених 12-13 млрд грн.

Також відбулися зміни, які наближають українське законодавство до стандартів ЄС. Зокрема, посилено протидію маніпуляціям та зловживанням інсайдерською інформацією на українському енергоринку, згідно з вимогами європейського регламенту Remit.

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Теги: відключення світла електроенергія енергетика Укренерго

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