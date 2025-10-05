Одещина: енергетики повністю відновили світло після аномальної зливи

Підтоплена вулиця на Одещині внаслідок негоди. 30 вересня 2025 року

30 вересня Одесу накрили рекордні дощі

На Одещині енергетики відновили електропостачання всім споживачам, котрі залишились без світла після аномальної негоди 30 вересня. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, пише «Главком».

«Всі споживачі, які залишалися без світла через негоду на Одещині, підключені до електропостачання. Енергетики відновили живлення 56,6 тис. домогосподарств у 174 населених пунктах нашого регіону.тНаразі масових відключень немає. Фахівці працюють над окремими точковими заявками. Дякуємо енергетикам за оперативну та злагоджену роботу, а мешканцям – за терпіння», – написав він.

Нагадаємо, що 30 вересня Одесу накрили рекордні дощі, спричинені повільним локальним циклоном над Чорним морем. За добу в місті випало 94 мм опадів, що становить 224% від місячної норми.

Синоптики пояснюють, що антициклон блокував рух циклону, загострюючи атмосферні фронти та спричиняючи локальні зливи, а через ризик підтоплень рівень попередження підвищували до червоного.

В Одесі продовжується масштабна ліквідація наслідків нещодавньої стихії. Станом на зараз в Одесі зафіксовано майже 800 пошкоджених домівок.

Рятувальні, комунальні та енергетичні служби працюють цілодобово. До ліквідації наслідків залучено майже 3 тис. людей та близько 660 одиниць техніки, включаючи підрозділи, які прибули з інших регіонів.

Внаслідок сильних дощів та підтоплень в Одесі 30 вересня загинули 10 людей. Серед жертв аномального лиха – працівниці Одеської ОВА та «Укрзалізниці»