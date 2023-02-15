Чому ми досі вшановуємо радянські злочини?

Росіяни не покаялися за Афганістан, але українці мають визнати свою помилку

«День вшанування учасників бойових дій на території інших держав» (запроваджений Кучмою 2004 року) – ще один радянський рудимент, якого однозначно має позбутися Україна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Участь українців у загарбницькій війні в Афганістані – точно не те, що ми маємо «вшановувати».

То була одна з багатьох «СВО» Кремля. Подібна до російського вторгнення в Україну через 43 роки. З такими ж неадекватними геополітичними амбіціями.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наша мета зараз – щоб рускі визнали свою помилку і безпорадність із вторгненням в Україну та вивели війська з України так само, як вони програли та вийшли з Афганістану, усвідомивши масштаб втрат.

Росіяни не покаялися за Афганістан, але українці мають визнати помилку співучасті принаймні через скасування «червоного дня календаря» 15 лютого.

І повсюдні пам'ятники «воїнам-інтернаціоналістам» – різновид маркерів російського колоніального простору в Україні – також мають бути усунені.

А про наші бойові дії на території інших держав у позитивному контексті ми ще поговоримо, коли переможемо мск і підіб'ємо підсумки роботи диверсійних груп на російській території.