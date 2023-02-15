Головна Думки вголос Дмитро Лиховій
search button user button menu button
Дмитро Лиховій Журналіст

Чому ми досі вшановуємо радянські злочини?

glavcom.ua
Радянський солдат в Афганістані
фото з відкритих джерел

Росіяни не покаялися за Афганістан, але українці мають визнати свою помилку

«День вшанування учасників бойових дій на території інших держав» (запроваджений Кучмою 2004 року) – ще один радянський рудимент, якого однозначно має позбутися Україна.

Участь українців у загарбницькій війні в Афганістані – точно не те, що ми маємо «вшановувати».

То була одна з багатьох «СВО» Кремля. Подібна до російського вторгнення в Україну через 43 роки. З такими ж неадекватними геополітичними амбіціями.

Наша мета зараз – щоб рускі визнали свою помилку і безпорадність із вторгненням в Україну та вивели війська з України так само, як вони програли та вийшли з Афганістану, усвідомивши масштаб втрат.

Росіяни не покаялися за Афганістан, але українці мають визнати помилку співучасті принаймні через скасування «червоного дня календаря» 15 лютого.

І повсюдні пам'ятники «воїнам-інтернаціоналістам» – різновид маркерів російського колоніального простору в Україні – також мають бути усунені.

А про наші бойові дії на території інших держав у позитивному контексті ми ще поговоримо, коли переможемо мск і підіб'ємо підсумки роботи диверсійних груп на російській території.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна українці Афганістан війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна повністю змінила роботу українського телебачення
На що перетворюється український інформаційний простір
24 сiчня, 17:35
Замість вибачитися на весь світ, Росія навіть не виправдовується, а намагається довести свою правоту
Моська відгавкується і бреше. Коментар до заяви МЗС країни-агресора
22 сiчня, 14:15
РФ продовжуватиме жорстокі напади на Україну
Польський політик пояснив, які заяви у ЗМІ можуть нашкодити Україні у війні проти РФ
15 сiчня, 23:09
Українські військові готуються працювати з Patriot
Постачання Patriot Україні: США назвали додаткову умову
17 сiчня, 04:57
У Білорусі зафіксовано збільшення авіаактивності
Масштабна повітряна тривога: у Білорусі злетіла ворожа авіація
19 сiчня, 10:36
За словами президентки, Молдова залишається «дуже вразливою» до російської гібридної війни через пропаганду і дезінформацію
Війна в Україні спонукає Молдову приєднатися до «ширшого альянсу» – Санду
21 сiчня, 14:40
Свята у лютому 2023: чи матимуть українці додаткові дні відпочинку
Свята у лютому 2023: чи матимуть українці додаткові дні відпочинку
24 сiчня, 08:43
Вибухи у Брянській області прогриміли о 5 годині ранку
«Бавовна» в Росії: губернатор Брянщини заявив про українські ракети
3 лютого, 06:38
РФ використовує територію Білорусі як полігон для навчання свої військових
Прикордонники повідомили, скільки російських військових перебувають на території Білорусі
5 лютого, 12:44

Дмитро Лиховій

Чому ми досі вшановуємо радянські злочини?
Чому ми досі вшановуємо радянські злочини?
Війна вже завершена? Як пояснити відродження політичних інтриг
Війна вже завершена? Як пояснити відродження політичних інтриг
Обшуки в Моспатріархаті. Чому ще рано радіти
Обшуки в Моспатріархаті. Чому ще рано радіти
Чи не настав час скасувати або максимально скоротити комендантську годину?
Чи не настав час скасувати або максимально скоротити комендантську годину?
Чому звільнення Лиману настільки важливе
Чому звільнення Лиману настільки важливе
Кремль не хоче визнавати, що він вже програв
Кремль не хоче визнавати, що він вже програв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Землетрус у Румунії. Моторошні кадри поштовхів
23K
Рятуйся хто може. Чому США, Канада і Франція закликали своїх громадян покинути Росію та Білорусь
21K
Окупанти перейшли до війни на виснаження – генерал США
15K
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Захисники знищили російський «Солнцепьок»: феєричне відео
11K
«Білий квиток» не є підставою для звільнення від мобілізації – роз’яснення експертів

Новини

В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
Сьогодні, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Сьогодні, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
Вчора, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
Вчора, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
13 лютого, 17:07

Прес-релізи

Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
15 лютого, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту