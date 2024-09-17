Мікромережі, мобільні підстанції та розподілена генерація: Україна і GE Vernova поглиблюють співпрацю

Проєкти з відновлення енергетичного сектору України планується профінансувати в межах грантової угоди між урядом України та урядом Французької Республіки

Україна та Франція поглиблюють співпрацю в енергетиці для відновлення та модернізації енергетичного господарства України після масованих російських атак. Керівництво державних операторів систем розподілу групи компаній «Українські розподільні мережі» зустрілося з генеральним директором бізнесу «Системи електрифікації» GE Vernova Філіпом Піроном та низкою технічних спеціалістів в рамках CIGRE Paris Session 2024 в Парижі.

Українську сторону на зустрічі представляли керівники чотирьох державних операторів систем розподілу: «Черкасиобленерго», «Харківобленерго», «Миколаївобленерго» та «Тернопільобленерго».

Так, українські фахівці зацікавленні у рішеннях для мобільних підстанцій виробництва GE Vernova, а також розподільчих пристроїв та автоматизації підстанцій. На зустрічі також йшлося про співпрацю у сфері модернізації розподільчих мереж, включаючи розвиток цифрових двійників мереж, розбудову мікромереж та використання цифрових рішень для автоматизації бізнес-процесів.

Зокрема, GE Vernova зацікавлена у продовженні співпраці та розвитку спільних проектів в Україні. У своєму виступі генеральний директор бізнесу «Системи електрифікації» GE Vernova згадав про технічну допомогу, яку компанія надає Україні з 2022 року. За його словами, ця підтримка продовжиться і в майбутньому.

Проєкти з відновлення енергетичного сектору України планується профінансувати в межах грантової угоди між урядом України та урядом Французької Республіки.

Нагадаємо, протягом доби 17 вересня відключення електроенергії не плануються.

Як стало відомо, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

До слова, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну.

Як повідомлялося, колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак.