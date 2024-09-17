Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Мікромережі, мобільні підстанції та розподілена генерація: Україна і GE Vernova поглиблюють співпрацю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мікромережі, мобільні підстанції та розподілена генерація: Україна і GE Vernova поглиблюють співпрацю
Фахівці обговорили модернізації розподільчих мереж, розбудову мікромереж та використання цифрових рішень для автоматизації бізнес-процесів
фото з відкритих джерел

Проєкти з відновлення енергетичного сектору України планується профінансувати в межах грантової угоди між урядом України та урядом Французької Республіки

Україна та Франція поглиблюють співпрацю в енергетиці для відновлення та модернізації енергетичного господарства України після масованих російських атак. Керівництво державних операторів систем розподілу групи компаній «Українські розподільні мережі» зустрілося з генеральним директором бізнесу «Системи електрифікації» GE Vernova Філіпом Піроном та низкою технічних спеціалістів в рамках CIGRE Paris Session 2024 в Парижі.

Українську сторону на зустрічі представляли керівники чотирьох державних операторів систем розподілу: «Черкасиобленерго», «Харківобленерго», «Миколаївобленерго» та «Тернопільобленерго».

Так, українські фахівці зацікавленні у рішеннях для мобільних підстанцій виробництва GE Vernova, а також розподільчих пристроїв та автоматизації підстанцій. На зустрічі також йшлося про співпрацю у сфері модернізації розподільчих мереж, включаючи розвиток цифрових двійників мереж, розбудову мікромереж та використання цифрових рішень для автоматизації бізнес-процесів.

Зокрема, GE Vernova зацікавлена у продовженні співпраці та розвитку спільних проектів в Україні. У своєму виступі генеральний директор бізнесу «Системи електрифікації» GE Vernova згадав про технічну допомогу, яку компанія надає Україні з 2022 року. За його словами, ця підтримка продовжиться і в майбутньому.

Проєкти з відновлення енергетичного сектору України планується профінансувати в межах грантової угоди між урядом України та урядом Французької Республіки.

Нагадаємо, протягом доби 17 вересня відключення електроенергії не плануються.

Як стало відомо, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

До слова, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. 

Як повідомлялося, колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак. 

Теги: енергетика електроенергія Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підготовка до холодного сезону досить активна, але недостатня – на Prozorro з’являється все більше і більше замовлень
Країна готується до блекаутів. Яке обладнання купило ваше місто? (дослідження) Війна і гроші
Вчора, 12:15
У всіх регіонах України упродовж доби 16 вересня не прогнозується відключення світла
Чи будуть відключення світла 16 вересня: прогноз «Укренерго»
15 вересня, 22:12
«Величезне питання, чи вкладатимуть інвестори далі у розвиток зеленої генерації, коли більше третини зароблених коштів вони не отримують», – каже експерт
Що заважає активному будівництву зеленої генерації? Центр Разумкова назвав причину
7 вересня, 17:15
Кадри пожежі на Конаківській електростанції
Удар дронів по енергетиці РФ. Російські дітки висловлюють свої щирі емоції
1 вересня, 08:23
«Укренерго» наголощує, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни, про які поінформують додатково
Відключення світла 31 серпня: «Укренерго» оприлюднило графіки
30 серпня, 19:08
На Техас і Флориду припадає 38% сонячної енергії США
Сонячна енергетика в США досягла вражаючої цифри у цьому році
28 серпня, 18:37
Зелена енергія без боргів: депутати закликають уряд до кредитної підтримки «Енергоатому»
Кредити для погашення боргів на енергоринку прискорять будівництво нової генерації – депутати
27 серпня, 18:18
Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури
Відключення світла: «Укренерго» знову змінило графіки (оновлено)
19 серпня, 17:13
Обмеження повертаються через спеку, кажуть енергетики
В Україні з 19 серпня знову діятимуть графіки вимкнень світла
18 серпня, 17:58

Економіка

Нардепка повідомила, коли почнеться підвищення податків у разі ухвалення закону
Нардепка повідомила, коли почнеться підвищення податків у разі ухвалення закону
Мікромережі, мобільні підстанції та розподілена генерація: Україна і GE Vernova поглиблюють співпрацю
Мікромережі, мобільні підстанції та розподілена генерація: Україна і GE Vernova поглиблюють співпрацю
Через діючі цінові обмеження на енергоринку Україна не користується імпортом електрики на повну – експерт
Через діючі цінові обмеження на енергоринку Україна не користується імпортом електрики на повну – експерт
Залізничні перевезення зерна і руди мають різну собівартість, тож тарифи не можуть бути однаковими – ФРТУ
Залізничні перевезення зерна і руди мають різну собівартість, тож тарифи не можуть бути однаковими – ФРТУ
Верховна Рада підтримала законопроєкт про підвищення податків
Верховна Рада підтримала законопроєкт про підвищення податків
Дефіцит кадрів це головний виклик для нашої промисловості – СЕО «Метінвесту»
Дефіцит кадрів це головний виклик для нашої промисловості – СЕО «Метінвесту»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
30K
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9616
Сербський дзюдоїст отримав дискваліфікацію за те, що перехрестився під час Олімпіади
7623
Росіяни готують наступ на Харківщині: Третя штурмова оцінила ситуацію
6863
Росіяни, ймовірно, стратили мечем українського полоненого. Реакція омбудсмена

Новини

Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Сьогодні, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
Вчора, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua