Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Міністр фінансів Сербії переніс інсульт у прямому ефірі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Міністр фінансів Сербії переніс інсульт у прямому ефірі
Президент Сербії Александар Вучич відвідує у лікарні міністра фінансів Дарко Глішича, який переніс інсульт
фото: blic.rs

Дарко Глішич був гостем ранкової програми на телеканалі Pink, де йому стало зле

У Сербії міністр фінансів Дарко Глішич переніс інсульт у прямому ефірі. Зараз він відновлюється після операції в лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Blic.

Міністр Дарко Глішич був гостем ранкової програми на телеканалі Pink. Після того, як ведучий поставив йому запитання, Глішич не зміг відповісти, йому стало зле, і трансляцію перервали.

У мережі опублікували записи етеру. На кадрах помітно, що ведучі стурбовані станом міністра, який продовжив розмову, попри проблеми зі здоров'ям.

Президент Александар Вучич відвідував Глішича в лікарні після того, як міністрові зробили операцію. Він також відзначив, що Дарко Глішич переніс інсульт у студії TV Pink, яка розташована недалеко від лікарні.

«Глішич говорить іще не зовсім нормально, але чудово, що він говорить. Він рухає і правою рукою, і правою ногою, що є великими кроками. Добре, що він зміг розповісти, коли почав почуватися погано і як це сталося», – повідомив Вучич.

Раніше ведуча новин Олівія Джекіт з Олбані, штат Нью-Йорк, як завжди прийшла до студії, але лише за кілька хвилин до початку ранкового ефіру у неї відійшли води. Це сталося на два дні пізніше передбачуваного терміну пологів, але, незважаючи на те що у неї почалися перейми, Олівія вирішила не покидати студію і продовжила вести новини разом зі своєю співведучою Джулією Данн, яка також вагітна і чекає на другу дитину.

Також одна з головних провідних новин на британському каналі ВВС News Маріам Моширі перед денним випуском новин у прямому ефірі показала середній палець.

Читайте також:

Теги: міністр інсульт Сербія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

1 листопада 2024 року в сербському місті Нові Сад на залізничному вокзалі обвалилася частина зовнішнього даху
У Сербії заарештовано ексміністрів через обвал даху на вокзалі
4 серпня, 07:03
Ще одна європейська країна хоче визнати Палестину державою
Ще одна європейська країна хоче визнати Палестину державою
30 липня, 06:40
Багато людей можуть перебувати під завалами
В Індії впав дах школи: є загиблі і поранені
25 липня, 11:43
Головні новини ночі проти 25 липня
Загибель нардепа Рущишина, вибухи в Росії: головне за ніч
25 липня, 05:54
17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України
Милованов назвав три причини, чому треба поважати нову прем’єрку
19 липня, 18:06
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент Сирії Ахмед Аш-Шараа за підтримки США домовилися про припинення вогню
Ізраїль і Сирія домовилися про припинення вогню за посередництва США
19 липня, 04:27
Шмигаль: Важливо, щоб будь-які наступальні спроби ворога розбивалися об міць української армії
Шмигаль після зустрічі з військовим керівництвом анонсував нові поставки озброєння
18 липня, 18:13
У глави МЗС Чехії песимістичний погляд щодо економіки Росії
Путін доводить Росію до економічної прірви – голова МЗС Чехії
15 липня, 14:42
Рахманін визнав, що серед кандидатур на посаді очільника Міноборони дійсно фігурувало прізвище голови СБУ Малюка
Відставка Умєрова: нардеп розкрив, хто може стати новим очільником Міноборони
13 липня, 18:35

Соціум

Міністр фінансів Сербії переніс інсульт у прямому ефірі
Міністр фінансів Сербії переніс інсульт у прямому ефірі
Республіку Комі, що за дві тисячі кілометрів від України, вперше атакували дрони
Республіку Комі, що за дві тисячі кілометрів від України, вперше атакували дрони
Фінляндія планує скасувати компенсацію за інтеграцію біженців: українці постраждають найбільше
Фінляндія планує скасувати компенсацію за інтеграцію біженців: українці постраждають найбільше
Британський винищувач F-35 здійснив аварійну посадку в Японії
Британський винищувач F-35 здійснив аварійну посадку в Японії
Уряд Румунії обурений повільним розслідуванням вибуху на збройовому заводі: подробиці
Уряд Румунії обурений повільним розслідуванням вибуху на збройовому заводі: подробиці
Саратовський НПЗ спалахнув після атаки дронів (фото)
Саратовський НПЗ спалахнув після атаки дронів (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2025
18K
Прогноз магнітних бур на 10-12 серпня: якою буде сонячна активність
14K
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
12K
В Україні різко здешевшав популярний вид м'яса
2901
Таксі під час комендантської години у Києві: влада відреагувала на розслідування

Новини

ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Сьогодні, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua