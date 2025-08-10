Міністр фінансів Сербії переніс інсульт у прямому ефірі

Дарко Глішич був гостем ранкової програми на телеканалі Pink, де йому стало зле

У Сербії міністр фінансів Дарко Глішич переніс інсульт у прямому ефірі. Зараз він відновлюється після операції в лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Blic.

Міністр Дарко Глішич був гостем ранкової програми на телеканалі Pink. Після того, як ведучий поставив йому запитання, Глішич не зміг відповісти, йому стало зле, і трансляцію перервали.

У Сербії міністр фінансів Дарко Глішич переніс інсульт у прямому етері.



Він був гостем ранкової програми на телеканалі Pink. Після того як ведучий поставив йому запитання, той не зміг відповісти, йому стало зле, і трансляцію перервали і відправили його у лікарню. pic.twitter.com/RrQjPQPrf0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 10, 2025

У мережі опублікували записи етеру. На кадрах помітно, що ведучі стурбовані станом міністра, який продовжив розмову, попри проблеми зі здоров'ям.

Президент Александар Вучич відвідував Глішича в лікарні після того, як міністрові зробили операцію. Він також відзначив, що Дарко Глішич переніс інсульт у студії TV Pink, яка розташована недалеко від лікарні.

«Глішич говорить іще не зовсім нормально, але чудово, що він говорить. Він рухає і правою рукою, і правою ногою, що є великими кроками. Добре, що він зміг розповісти, коли почав почуватися погано і як це сталося», – повідомив Вучич.

