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Україна підписала оновлену угоду з Європейською асоціацією вільної торгівлі: що змінилося

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна підписала оновлену угоду з Європейською асоціацією вільної торгівлі: що змінилося
За словами Шмигаля, домовленість включає оновлені розділи щодо спрощення процедур торгівлі, держзакупівель та технічної співпраці
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Оновлена угода є перезапуском документа 15-річної давнини

Україна підписала оновлену Угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ – Швейцарією, Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном. Це ще один крок до глибшої економічної інтеграції з Європою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як зазначається, оновлена угода – це перезапуск документа 2010 року, адаптований до нової реальності. Він відкриває нові можливості для українського бізнесу на великих ринках з високою купівельною спроможністю.

Глава уряду розповів, що домовленість включає оновлені розділи щодо спрощення процедур торгівлі, санітарних та фітосанітарних заходів, державних закупівель, технічної співпраці та захисту інтелектуальної власності. Також у ній додали нові глави: електронна комерція, підтримка малого та середнього бізнесу, торгівля і сталий розвиток.

Крім того, угода містить сучасні правила щодо походження товарів, що відкриває шлях до глибшої інтеграції в європейські ланцюги постачання.

За словами Шмигаля, український уряд підписав окремі оновлення до угод із Норвегією, Ісландією та Швейцарією у сфері сільського господарства. Це дозволить зменшити бар’єри й розширити доступ українських товарів на ці ринки.

Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) – зона вільної торгівлі, яка об'єднує митні території чотирьох європейських країн, які не вступили до Європейського Союзу, зокрема, Республіки Ісландія, Князівства Ліхтенштейн, Королівства Норвегії та Швейцарської Конфедерації. Зона вільної торгівлі забезпечує країнам-членам режим вільної торгівлі товарами та послугами, а також гарантує вільний рух капіталів та фізичних осіб.

Нагадаємо, скасування безмитної торгівлі України з ЄС може мати «справді руйнівні» наслідки, особливо на тлі невизначеності щодо військової підтримки з боку США. Термін дії нинішніх торгівельних пільг ЄС, які дозволяють українському експорту вільно надходити на європейський ринок, завершується 5 червня.

У 2024 році Європейський Союз остаточно схвалив «торговельний безвіз» для України. Київ рік зміг торгувати з ЄС без квот і мит.

Як повідомлялося, Україна прагне, аби режим торгівлі з ЄС із повним скасуванням мит був закріплений в Угоді про асоціацію з Євросоюзом.

До слова, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що він «категорично проти» розширення вільної торгівлі з Україною.

Теги: торгівля Денис Шмигаль

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