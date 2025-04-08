Україна підписала оновлену угоду з Європейською асоціацією вільної торгівлі: що змінилося
Оновлена угода є перезапуском документа 15-річної давнини
Україна підписала оновлену Угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ – Швейцарією, Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном. Це ще один крок до глибшої економічної інтеграції з Європою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Як зазначається, оновлена угода – це перезапуск документа 2010 року, адаптований до нової реальності. Він відкриває нові можливості для українського бізнесу на великих ринках з високою купівельною спроможністю.
Глава уряду розповів, що домовленість включає оновлені розділи щодо спрощення процедур торгівлі, санітарних та фітосанітарних заходів, державних закупівель, технічної співпраці та захисту інтелектуальної власності. Також у ній додали нові глави: електронна комерція, підтримка малого та середнього бізнесу, торгівля і сталий розвиток.
Крім того, угода містить сучасні правила щодо походження товарів, що відкриває шлях до глибшої інтеграції в європейські ланцюги постачання.
За словами Шмигаля, український уряд підписав окремі оновлення до угод із Норвегією, Ісландією та Швейцарією у сфері сільського господарства. Це дозволить зменшити бар’єри й розширити доступ українських товарів на ці ринки.
Нагадаємо, скасування безмитної торгівлі України з ЄС може мати «справді руйнівні» наслідки, особливо на тлі невизначеності щодо військової підтримки з боку США. Термін дії нинішніх торгівельних пільг ЄС, які дозволяють українському експорту вільно надходити на європейський ринок, завершується 5 червня.
У 2024 році Європейський Союз остаточно схвалив «торговельний безвіз» для України. Київ рік зміг торгувати з ЄС без квот і мит.
Як повідомлялося, Україна прагне, аби режим торгівлі з ЄС із повним скасуванням мит був закріплений в Угоді про асоціацію з Євросоюзом.
До слова, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що він «категорично проти» розширення вільної торгівлі з Україною.
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