Через американські мита на сталь Україна втрачатиме мільярд гривень щороку – The Independent

За п'ять останніх років найбільші металургійні підприємства України сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд

Через мита на сталь, які запровадили США, бюджет України щороку втрачатиме мільярд грн податків – The Independent

Металургійний комбінат «Запоріжсталь» групи «Метінвест» продовжує працювати у частково окупованому регіоні України. Щоденні бої війни, яку розв’язала Росія, точаться вздовж лінії фронту за 40 кілометрів від заводу, поки там виробляють матеріали для військового обладнання та для іноземних клієнтів. Але минулого тижня на поріг «Запоріжсталі» прийшла друга війна – торгова, яку спровокував президент США Дональд Трамп, ввівши 25% мита на всю імпортну сталь та алюміній, пише The Independent.

Американський президент заявив, що запровадження різноманітних тарифів «вирівняє умови гри у міжнародній торгівлі та зробить підприємства США більш конкурентоспроможними». Але українські урядовці та лідери бізнесу були шоковані указом Трампа, пише видання – адже сталеливарна галузь України наразі переживає дуже важкі часи.

«Частка сталеливарної промисловості у валовому внутрішньому продукті України скоротилася майже вдвічі після того, як російські війська увійшли у країну, а експорт сталі зараз значно нижчий за довоєнний рівень. Асоціація української сталі попередила: якщо імпортні мита США набудуть чинності 12 березня, це буде коштувати ослабленій промисловості 2,4 млрд грн ($58 млн) доходів. Уряду ж це буде коштувати 1 мільярд гривень ($24 млн) податків на рік», – підкреслює видання.

Нагадаємо, за п'ять останніх років найбільші металургійні підприємства України сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року, сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів.

При цьому 61% від усієї суми податків, сплачених металургами у 2024 році – це частка компанії «Метінвест». Але у разі зростання тарифів державних монополій бюджет ризикує втратити джерело прибутку, адже виробники почнуть закривати підприємства.