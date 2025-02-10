Залужний показав подарунок, який отримав від батьків загиблого воїна Максима Кривцова

Залужний: «Максим Кривцов, ти будеш з нами довго жити, бо коли мене запитають що таке війна, я без роздуму відповім: імена»

Посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний отримав збірник загиблого воїна та поета Максима Кривцова. Про це він розповів у соцмережах.

«Книги – це завжди чиясь душа. В самому чистому вигляді, навіть якщо це роман чи чиясь історія. І ставитись до них треба саме так, як до чиєїсь душі. Інколи буває, що її дають тобі спробувати рідні або близькі, для яких душа поета буде жити завжди. Саме така історія душі у мене в руках. Душі людини, яку Бог пустив до нас зовсім не надовго. Максим Кривцов. Ти будеш з нами довго жити, бо…. Коли мене запитають що таке війна, я без роздуму відповім: імена», – написав Залужний.

Посол подякував батькам Максима Кривцова за збірник. Він зазначив, що мама воїна написала: «Кожна мить життя безцінна». Залужний закликав «любити своїх батьків кожної миті».

фото: Telegram / Валерій Залужний

Нагадаємо, у неділю, 7 січня 2024 року, стало відомо про загибель українського поета із Рівного Максима Кривцова, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ пішов на війну добровольцем. Максим «Далі» Кривцов був добровольцем у «Правому Секторі», потім воював із «Вовками Да Вінчі».

Незадовго до Нового року Максим Кривцов повідомив про день народження своєї збірки «Вірші з бійниці».

Кривцов перед своєю загибеллю написав пророчий вірш про смерть військового. Кривцов декілька опублікував щемливі рядки, які стали для нього останніми.

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«Мій прострелений автомат заржавіє бідненький, мої змінні речі та екіпу передадуть новобранцям, та скоріше б уже весна, щоб нарешті розквітнути фіалкою», – написав захисник.

У коментарях під дописом друзі та знайомі написали, аби поет тримався та поки не думав про загибель, однак вже за два дні десятки користувачів залишили коментарі з приводу загибелі автора пророчих рядків.