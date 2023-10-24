Конфлікт у сфері оборонних закупівель. Держаудитслужба та бізнес домовились про взаємодію

Основна мета Меморандуму – консолідувати зусилля бізнесу та держави для того, аби сприяти ефективному й законному використанню бюджетних коштів

Державна аудиторська служба та представники громадських об’єднань, які представляють інтереси роботодавців України, підписали Меморандум про взаємодію. Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.

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Як зазначається, Меморандум передбачає домовленість об’єднати зусилля для забезпечення ефективного використання державних коштів під час війни.

«Основна мета Меморандуму – консолідувати зусилля бізнесу та держави для того, аби сприяти ефективному й законному використанню бюджетних коштів, зокрема, у оборонній сфері. Адже в умовах воєнного стану усі потреби сектору безпеки і оборони мають забезпечуватись на гідному рівні. Водночас Держаудитслужба готова долучитися до удосконалення існуючої нормативно-правової бази. Маю надію, що сьогоднішнє підписання Меморандуму налагодить діалог та консолідує наші зусилля для якнайшвидшого наближення Перемоги», – зазначила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва.

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Меморандум про взаємодію підписали голова Держаудитслужби Алла Басалаєва, голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник та керівник Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств легкої промисловості Олександр Соколовський.

Керівниця Держаудитслужби запропонувала на майданчику Державної аудиторської служби України постійний формат обговорення важливих проблемних питань, які виникають у підприємців, коли вони реалізують проєкти, фінансовані з державного чи місцевого бюджетів.

Нагадаємо, нова керівниця Держаудитслужби Алла Басалаєва в інтерв’ю «Главкому» вперше пролила світло на масштаби зловживань у секторі держзакупок під час війни. Головний ревізор країни розкрила типові схеми і пояснила, як їх зруйнувати. Та, зі слів Басалаєвої, закупівлі в армії точно не можуть претендувати на статус найкорумпованіших. «Мільярди летять у прірву» і в інших секторах.

Раніше Басаєва повідомила, що протягом 2023 року державні аудитори по всій країні провели 9 тис. моніторингів щодо ефективності використання бюджетних коштів і лише невеликий відсоток об’єктів перевірок не погоджується з висновками Держаудитслужби та оскаржує висновки аудиторів у судах.