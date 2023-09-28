Парламент Швейцарії змінив рішення про реекспорт зброї в Україну

У парламенті Швейцарії не вистачило голосів, щоб схвалити реекспорт зброї на територію країн, які перебувають у стані війни

Мала палата парламенту пропонувала дати дозвіл на відповідний реекспорт зброї країнам, які реалізують своє право на самооборону

У парламенті Швейцарії не вистачило голосів, щоб схвалити правки про реекспорт зброї на територію країн, які перебувають у стані війни, включно з Україною. Про це повідомляє Швейцарське телеграфне агентство.

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В межах голосування лише 48 депутатів підтримали правки про реекспорт зброї. Решта членів парламенту – 135 депутатів – були проти.

З відповідною ініціативою виступала мала палата парламенту. Вона пропонувала дати дозвіл на відповідний реекспорт зброї країнам, які реалізують своє право на самооборону.

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Напередодні парламент погодився продати 25 танків Leopard 2, проголосувавши за виведення бойових машин з експлуатації. Передбачалося, що ці машини купить німецький концерн Rheinmetall для оборонних потреб Німеччини, а не для України, писала газета Neue Zürcher Zeitung.

Нагадаємо, Нижня палата парламенту Швейцарії 98 голосами проти 75 відхилила пропозицію, що дозволяла зробити виняток із закону про військову техніку, що забороняє постачання озброєнь швейцарського виробництва до воюючих країн. Жан-Люк Аддор, який представляє найбільшу в палаті правопопулістську Швейцарську народну партію, вказував, що ця пропозиція прямо порушує нейтралітет країни.

До слова, Федеральна рада Швейцарії відхилила запит оборонної фірми Ruag щодо експорту 96 танків Leopard 1 A5, які призначалися для України. Причина – «не відповідає чинному законодавству».