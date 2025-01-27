Коли запрацює нова пенсійна система: міністерка соцполітики назвала терміни

Законопроєкт про накопичувальну пенсійну скоро буде у парламенті, а запрацювати має через рік

Перехід від теперішньої солідарної до накопичувальної пенсійної системи може статися вже наступного року. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, відповідаючи на запитання «Главкому».

«Законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему розробив Кабінет міністрів, ми вже провели перший раунд узгодження з усіма центральними органами виконавчої влади. Зараз зводимо до кінця застереження, які було висловлено, погоджуємо цифри з міністерством фінансів», – сказала вона.

Жолнович висловила сподівання, що законопроєкт буде внесено до Верховної Ради вже найближчими місяцями.

«Цього року (пишемо) законодавство, розробляємо ІТ-систему, напрацьовуємо концепт ощадливого та ефективного державного накопичувального фонду, і дасть Бог, із 2026 року можемо розпочати перші накопичення», – сказала міністерка.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року міністерство соціальної політики розробило новий законопроєкт про пенсійну реформу, яким пропонується змінити механізм розрахунку виплат на солідарному рівні пенсійної системи. Згідно із законопроєктом, сума пенсійних нарахувань складатиметься з базової пенсії та страхових виплат. При цьому у міністерстві прогнозували, що після реформи розміри солідарних пенсій зростуть для 80% українських пенсіонерів.

Що ж стосується власне накопичувальної пенсійної системи, то у серпні 2024 року міністерка Жолнович вже анонсувала ухвалення відповідного документу. Однак нині законопроєкт №9212 – «Про накопичувальне пенсійне забезпечення» – який був підготовлений ще у 2023 році та пройшов перше читання у парламенті має статус «відправлений до опрацювання». Наразі робота над ним триває.

Як повідомляв «Главком», Міністерство соціальної політики внесло до Верховної Ради законопроєкт щодо перерахунку пенсій по інвалідності, який урівняє в правах громадян усіх категорій, включно з високопосадовцями.

Також Жолнович повідомила, що пенсійна реформа в Україні передбачає обов'язкове відрахування 9% від зарплати на накопичувальну пенсію. Як зазначила глава Мінсоцполітики, відрахування дадуть змогу отримати на пенсії 20% від своєї середньої зарплати за життя. Інші 20% будуть йти з солідарної системи. У сумі це дасть коефіцієнт заміщення на рівні 40%.