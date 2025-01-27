В Україні буде запроваджено накопичувальну пенсію: Мінсоцполітики повідомило деталі

Відомство готує масштабну пенсійну реформу, яка дасть можливі збільшити розмір майбутньої пенсії

Пенсійна реформа в Україні передбачає обов'язкове відрахування 9% від зарплати на накопичувальну пенсію. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Як зазначила глава Мінсоцполітики, відрахування дадуть змогу отримати на пенсії 20% від своєї середньої зарплати за життя. Інші 20% будуть йти з солідарної системи. У сумі це дасть коефіцієнт заміщення на рівні 40%.

Жолнович повідомила, що відраховувати можна і більше.

«Сплачуєте добровільно більше, очевидно, і покриття буде більшим. Але це вже можливість людини самостійно врегулювати, скільки вона буде сплачувати на накопичення, і потім вираховувати той свій відсоток», – сказала вона.

Чиновниця розповіла, як працює пенсійна система, та що таке коефіцієнт заміщення.

«Ми з вами заробляємо якусь суму грошей, наприклад 20 чи 30 тис. грн впродовж життя, усереднюємо. І потім з цієї суми сплачуємо певні внески, щоб на старість забезпечити собі якийсь відсоток від цієї суми. Бо зрозуміло, що коли виходиш на пенсію, твоя пенсія не дорівнює твоїй заробітній платі. Коефіцієнт заміщення – це те, який відсоток від сплачених внесків, від заробітної плати ми гарантуємо чи хочемо гарантувати для кожної людини», – сказала вона.

Жолнович зазначила, що «40% від середнього по життю заробітку – це наша гарантія для солідарної системи».

«Це велика гарантія, бо якщо сьогодні з кожної зарплати ви сплачуєте безпосередньо в пенсійний фонд майже 19%, то гарантія в 40% – це приріст вдвічі цієї суми, це хороша гарантія, і вона визначена європейськими регламентами, і тому ми до неї прагнемо наблизитися. Сьогодні таке покриття, на жаль, у переважної більшості пенсіонерів становить усього 28%. Це недостатньо, ми це розуміємо і думаємо над тим, як би його підвищити», – каже чиновниця.

Нагадаємо, деякі українці не можуть вийти на пенсію в 60 років через недостатній страховий стаж.

Для тих, хто не набрав необхідного стажу, пенсія за віком у звичайному порядку не передбачена. Однак після досягнення 65 років такі громадяни мають право на отримання соціальної допомоги, відомої як вікова соціальна пенсія.

До слова, деякі громадяни в Україні можуть вийти на пенсію раніше завдяки подвоєному страхового стажу. Це правило поширюється на тих, хто працює у шкідливих, небезпечних або екстремальних умовах.