Візит генсека НАТО в Україну, нова допомога від ЄС. Головне за 22 серпня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте

Візит генсека НАТО в Україну, ЄС виділив Україні 4 млрд євро, полеглий поет і воїн Максим Кривцов став Героєм України. «Главком» склав добірку новин 22 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Візит генсека НАТО в Україну

До України з візитом прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сторони обговорили ключові питання щодо посилення безпеки України та Європи, а також спільні кроки для припинення війни.

Глава держави подякував Марку Рютте за особисту залученість до мирного процесу, постійну допомогу Україні та участь у зустрічі у Вашингтоні.

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили спільні кроки, які можуть дати Україні та всій Європі більше безпеки й наблизити реальне завершення війни. Зокрема, ішлося про підготовку надійних гарантій безпеки. Президент зазначив: фактично щодня тривають перемовини щодо конкретного наповнення гарантій безпеки для України.

Полеглий поет і воїн Максим Кривцов став Героєм України

Президент України Володимир Зеленський посмертно відзначив поета та військовослужбовця Максима Кривцова на псевдо Далі орденом «Золота Зірка». Кривцов загинув на передовій 7 січня 2024 року. Йому було 33 роки. 11 січня минулого року з Максимом попрощалися в Києві, а поховали героя в його рідному Рівному 12 січня того ж року.

Максим Кривцов був учасником Революції гідності у 2013–2014 роках, до лав ЗСУ долучився добровольцем у 2014-му. Згодом працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і в Veteran Hub.

З 24 лютого 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення, Максим Кривцов вступив до лав Збройних сил України. Був кулеметником у Силах спеціальних операцій. Воював на Київщині, Харківщині, Херсонщині, Луганщині й Донеччині.

Писати вірші Максим почав ще з підліткового віку. Його поезії друкували у збірках «Книга Love 2.0. Любов і війна», «Там, де вдома: 112 віршів про любов та війну», «Колискова 21-го століття Vol. 1: що тебе заколисує?». Окремі вірші Максима були покладені на музику. Так, гурт Yurcash виконує пісні на його поезії – «Панівна висота», «Він в ЗСУ, вона в ТрО», «Жовтий скотч».

ЄС виділив Україні 4 млрд євро

Європейський Союз оголосив про виділення 4,05 млрд євро допомоги Україні, що напередодні 34-ї річниці її незалежності. Мова про 3,05 млрд євро через механізм Ukraine Facility та 1 млрд євро макрофінансової підтримки.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС надсилає «чіткий сигнал»: солідарність з Україною є непохитною. З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року ЄС та члени блоку мобілізували 168,9 млрд євро гуманітарної, фінансової та військової допомоги для України та її громадян.

ВМС України провели операцію в Севастополі

Військово-морські сили Збройних сил України повідомили про успішну операцію в тимчасово окупованому Криму, в результаті якої було знищено пункт базування ворожих безпілотних літальних апаратів. Удар було завдано по аеродрому «Херсонес» у Севастополі.

Унаслідок удару було уражено до трьох БпЛА «Mohajer-6» та два БпЛА «Форпост». Ці дрони активно використовувалися противником для ведення розвідки та моніторингу надводної обстановки в акваторії Чорного моря.

Єрмак анонсував реформування Офісу президента

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував президенту Володимиру Зеленському реформувати Банкову. Йдеться про те, щоб суттєву кількість працівників складали військовослужбовці.

Єрмак пояснив, що ідея в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій. «Мова про працівників усіх рівнів. У всіх департаментах без винятку. Володимир Зеленський підтримав цю ідею. Це справедливо. Бо саме ці люди – мірило честі, моралі й відданості Україні. Я добре знаю, як змінюється темп, коли поруч люди які пройшли війну. Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення як досягти результату», – каже він.

Як приклад, керівник Офісу президента навів свого заступника, полковника Павла Паліса, який раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою «Холодний Яр».

Теги: фінансування Володимир Зеленський переговори Марк Рютте

