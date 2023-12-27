Державний телеканал FreeДом закупив серіалів на майже 250 млн грн

Закупівлі було здійснено вжетпісля відставки міністра Ткаченка

Державний телеканал FreeДом закупив серіалів майже на 250 млн грн, виділених з бюджету, за останні п’ять місяців. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

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«Вчора я витягую всі проводки державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України»…. Спеціально дивлюсь з 27 липня, тобто після вже звільнення міністра (Олександра Ткаченка – «Главком»)... Знаєте на яку суму було зроблено оплат на закупівлю саме серіалів з 27 липня по сьогодні? На 248,4 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у мережі з’явилася інформація, що Міністерство культури виділяє мільйони гривень для створення російськомовного продукту від компаній, які працювали на російський ринок. У зв'язку з цим, нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко вимагала негайно відставити міністра культури Олександра Ткаченка від виконання обов’язків.

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Нардепка додала, що на «Прозорро» зʼявився новий тендер, згідно з яким зрозуміло, що на серіал «СМТ «Інгулець» Мінкульт виділить 33 млн грн під час війни.

Ввечері 20 липня міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подав заяву про відставку.