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Державний телеканал FreeДом закупив серіалів на майже 250 млн грн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Державний телеканал FreeДом закупив серіалів на майже 250 млн грн
фото ілюстративне

Закупівлі було здійснено вжетпісля відставки міністра Ткаченка

Державний телеканал FreeДом закупив серіалів майже на 250 млн грн, виділених з бюджету, за останні п’ять місяців. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

«Вчора я витягую всі проводки державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України»…. Спеціально дивлюсь з 27 липня, тобто після вже звільнення міністра (Олександра Ткаченка – «Главком»)... Знаєте на яку суму було зроблено оплат на закупівлю саме серіалів з 27 липня по сьогодні? На 248,4 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у мережі з’явилася інформація, що Міністерство культури виділяє мільйони гривень для створення російськомовного продукту від компаній, які працювали на російський ринок. У зв'язку з цим, нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко вимагала негайно відставити міністра культури Олександра Ткаченка від виконання обов’язків.

Нардепка додала, що на «Прозорро» зʼявився новий тендер, згідно з яким зрозуміло, що на серіал «СМТ «Інгулець» Мінкульт виділить 33 млн грн під час війни.

Ввечері 20 липня міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подав заяву про відставку.

Теги: Україна Мінкульт серіал

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