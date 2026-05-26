Нацбанк ввів у обіг пам’ятні монети, присвячені двом областям України (фото)

Національний банк України від сьогодні вводить в обіг дві нові пам'ятні монети

Відсьогодні, 26 травня, Національний банк України вводить у обіг дві нові обігові пам'ятні монети, присвячені Сумській та Чернігівській областям. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку, інформує «Главком».

У Національному банку України повідомили, що новинки поповнили тематичну серію «Ми сильні. Ми разом», яка присвячена єдності України та стійкості її регіонів.

Офіційні назви монет:

«Ми сильні. Ми разом. Сумська область»;

«Ми сильні. Ми разом. Чернігівська область».

Як виглядають нові монети

Обидві монети мають номінал 10 грн. Вони виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс (лицьовий бік): повністю ідентичний звичайній монеті 10 гривень зразка 2018 року. У центрі в оточенні давньоруського орнаменту розміщено номінал, рік карбування та Державний Герб України.

Реверс (зворотний бік): головним елементом є стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами, де графічно виділено території Сумщини та Чернігівщини відповідно.

Над дизайном реверсу працювала Олександра Кучинська. Художником аверсу та скульптором виступив Володимир Дем'яненко.

Тираж та як вони потраплять в обіг

Нові пам'ятні монети є законним платіжним засобом. Ними можна вільно розраховуватися в магазинах та банках по всій території України.

У випускає монети масовим тиражем – по 2 млн штук кожної. Регулятор передаватиме їх банкам та інкасаторським компаніям поступово, тому невдовзі вони з'являться в масовому готівковому обігу як звичайна решта.

«Главком» писав, що Національний банк України розширив серію пам’ятних монет, присвячених містам та регіонам-героям. Нові випуски увічнюють мужність мешканців Запоріжжя, Харківщини та Херсонщини, які стали символами опору російській агресії. Нацбанк повідомляє, що кожна монета відображає унікальну ідентичність регіону через поєднання історичних пам’яток та сучасних символів боротьби.

Нагадаємо, з 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003–2007 років перестали бути платіжними засобами та будуть вилучені з готівкового обігу.

Зазначається, що вищевказані банкноти не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій.